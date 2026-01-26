Partner merytoryczny: Eleven Sports

Straciła miejsce w kadrze Lavariniego. Wybrała Japonię, a teraz takie wieści

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Takimi wynikami może pochwalić się nawet niewiele atakujących, ale Olivia Różański - mimo że gra na pozycji przyjmującej - notuje je niemal co weekend. Nawet dla niej jednak 37 zdobytych punktów w jednym meczu to wyjątkowy rezultat. Polska siatkarka ponownie błysnęła w Japonii, gdzie nikt nie zdobywa tylu punktów, co ona. Trudno o jaśniejszy sygnał do selekcjonera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego, który nie znajdował miejsca dla Różański na ostatnich wielkich turniejach.

Zawodniczka w sportowym stroju z orzełkiem i napisem Polska na piersi, skupiona, w tle niewyraźni kibice na trybunach.
Olivia Różański w Japonii spisuje się fantastycznieMateusz Sobczak/PressFocusNewspix.pl

Olivia Różański przed rozpoczęciem trwającego sezonu zdecydowała się na odważny krok. Za taki można bowiem uznać wyjazd do Japonii, gdzie dotąd swoich sił próbowało niewiele siatkarek z polskim paszportem.

28-letnia przyjmująca już wcześniej występowała za granicą - najpierw w klubach z ligi włoskiej, potem w Besiktasie Stambuł z Turcji. Ostatniego lata przystała na ofertę z japońskiego zespołu Gunma Green Wings. I z miejsca stała się ważną, o ile nie najważniejszą postacią drużyny. Po raz kolejny potwierdziła to w ostatni weekend.

    Polska siatkarka w znakomitej formie. Kapitalne wieści z Japonii

    Różański była bowiem najważniejszą ofensywną siłą zespołu w spotkaniach z Blue Cats Ishikawa Kahoku. Fantastyczny wręcz był jej wynik z sobotniego spotkania. Co prawda jej drużyna Gunma Green Wings przegrała 1:3, ale Polka zdobyła w tym spotkaniu aż 37 punktów.

    Ponownie poradziła sobie z olbrzymim obciążeniem w ataku, bo od rozgrywających otrzymała aż 76 piłek. Skończyła 42 procent z nich, do tego dodała cztery asy serwisowe i jeden punktowy blok.

    Dzień później zdobyła nieco mniej punktów - 27 - ale tym razem poprowadziła drużynę do zwycięstwa 3:1. W dodatku została wybrana MVP spotkania, po którym jej drużyna zajmuje szóste miejsce w stawce 14 zespołów S.V. League.

      Olivia Różański ostatnio w kadrze znaczyła coraz mniej. Co teraz zrobi Stefano Lavarini?

      Sama Różański od wielu tygodni otwiera natomiast ranking siatkarek z najwyższą liczbą zdobytych punktów. Łącznie ma ich już na koncie aż 673. Prowadzi z olbrzymią przewagą, bo zajmująca drugie miejsce Amerykanka Stephanie Samedy zgromadziła o 123 "oczka" mniej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Różański gra na pozycji przyjmującej, a w rankingach najlepiej punktujących siatkarek zazwyczaj brylują atakujące.

      Taka dyspozycja Różański to jasny sygnał dla Stefano Lavariniego. Siatkarka urodzona we Francji na początku kadencji Włocha była ważną zawodniczką reprezentacji Polski, w jego pierwszym sezonie występowała nawet na pozycji atakującej. Z czasem jednak selekcjoner coraz mocniej stawiał na inne siatkarki.

      W 2024 r. zabrał co prawda Różański na igrzyska olimpijskie do Paryża, ale tam przyjmująca była zawodniczką numer 13, rezerwową spoza kadry meczowej. I nie doczekała się olimpijskiego debiutu.

      Jej rola w drużynie narodowej jeszcze zmalała w ostatnim sezonie. Po występach w pierwszej fazie Ligi Narodów Lavarini nie powołał jej ani na turniej finałowy, ani na mistrzostwa świata w Tajlandii. Jeśli jednak Różański nadal będzie tak świetnie prezentować się w Japonii, znów może odgrywać ważną rolę w drużynie Lavariniego.

      Siatkarka w czerwonym stroju z numerem 30 przygotowująca się do serwu, skupiona, trzymająca piłkę do siatkówki jedną ręką na tle rozmytego wnętrza hali sportowej.
      Olivia RóżańskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
      Olivia Różański
      Olivia RóżańskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Siatkarka w czerwono-białym stroju atakuje piłkę podczas meczu siatkówki, naprzeciw niej zawodniczka drużyny przeciwnej próbuje zablokować atak, w tle rozmyta publiczność i hala sportowa.
      Olivia Różański w trakcie turnieju kwalifikacyjnego do IO w ParyżuFoto OlimpikAFP
