Stefano Lavarini zapytany o Malwinę Smarzek. Włoski trener wprost

Smarzek z kolei już przed rokiem była powoływana do kadry. Do zespołu dołączyła po Lidze Narodów, ale nie zdołała zagrać w biało-czerwonych barwach w meczach o stawkę. Podczas jednego ze spotkań towarzyskich doznała bowiem urazu, przez co nie pojechała na mistrzostwa Europy i turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Teraz jej sytuacja jest inna, co Lavarini zauważył w rozmowie z WP SportoweFakty.