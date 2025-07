Stefano Lavarini znów to zrobił. Wyjątkowy gest tuż przed meczem. "To wyraz szacunku"

"Ktoś może myśleć, że skoro nie jest Polakiem, to byłoby to brakiem szacunku. Ale ja uważam, że jest zupełnie odwrotnie. Skoro reprezentuję Polskę, a to pieśń Polaków, to jest czymś normalnym, że to robię. (...) Śpiewanie hymnu to nie jest coś, czym chcę się popisywać. To po prostu wyraz szacunku i przyjemność, że mogę dzielić moje uczucia z innymi" - tłumaczył wówczas w rozmowie z Interia Sport selekcjoner.