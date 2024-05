Stefano Lavarini zdradził, jak wybierze skład na igrzyska. "To będzie znaczące"

Siatkarki reprezentacji Polski w pierwszym sprawdzianie w sezonie olimpijskim rozbiły reprezentację Holandii. Wygrały komplet pięciu setów, na jakie umówili się trenerzy obu drużyn. Po spotkaniu Stefano Lavarini, selekcjoner polskiej kadry, mimo wszystko znalazł mankamenty w grze swoich podopiecznych. Zdradził też, co będzie miało spory wpływ na to, jakie zawodniczki wybierze do składu na igrzyska olimpijskie w Paryżu.