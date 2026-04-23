Stefano Lavarini ogłosił szeroki skład kadry na ponad miesiąc przed pierwszym meczem o punkty. Największą nieobecną na jego liście jest Agnieszka Korneluk. Jedna z czołowych środkowych świata, w ostatnim sezonie kapitan reprezentacji Polski, dzień przed ogłoszeniem powołań do kadry poinformowała, że kończy sportową karierę.

Na liście Lavariniego brakuje jednak również kilku innych zawodniczek, które w ostatnich latach występowały w reprezentacji. Oprócz środkowej włoski trener wymienił pięć innych zawodniczek, do których zadzwonił, ale nie przyjęły powołania do kadry. To Julia Nowicka, Olivia Różański, Weronika Centka-Tietianiec, Joanna Lelonkiewicz i Dominika Pierzchała.

Kilka siatkarek odmówiło Stefano Lavariniemu. Selekcjoner podał nazwiska

"Musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach" - stwierdził selekcjoner w komentarzu na stronie internetowej PZPS.

I choć zaznaczył, że nie chce podsycać kontrowersji ani wchodzić w szczegóły jego rozmów z siatkarkami, to jednak przy niektórych z nich jasno wskazał motywacje zawodniczek. Przy Centce-Tietianiec i Pierzchale zaznaczył, że nie wyraziły gotowości "z powodów zdrowotnych".

Inaczej ma się sytuacja z Marleną Kowalewską, doświadczoną rozgrywającą, która w ubiegłym sezonie była z kadrą na mistrzostwach świata w Tajlandii. W jej przypadku selekcjoner chciał dać przestrzeń innym zawodniczkom na rozegraniu, ale też mieć Kowalewską w odwodzie na wypadek problemów na tej pozycji. Wygląda jednak na to, że siatkarka nie będzie więcej występować w kadrze.

"Choć była wdzięczna za pamięć i telefon oraz wyraziła swoje przywiązanie do reprezentacji, przekazała mi, że nadszedł dla niej czas, by od teraz skupić się na innych priorytetach życiowych i że prawdopodobnie nadszedł moment, by dać przestrzeń i czas nowym, młodszym zawodniczkom" - zdradza Lavarini.

Włoch jasno określił też zasady, jakie panują w jego kadrze. Podkreślił, że jego opinie są zbieżne ze zdaniem Nikoli Grbicia. A ten zaznaczał przy powołaniach do kadry siatkarzy, że ostateczna decyzja - po rozmowach z graczem - zawsze należy do niego, a nie zawodnika.

"Kiedy odpowiadasz pozytywnie, jesteś dostępna zawsze. Nie możesz przyjść do reprezentacji i wybierać sobie dostępności na jeden turniej, jedno zgrupowanie, jeden moment czy jedną rolę - moim zdaniem powinnaś być dostępna dla tego, czego reprezentacja od ciebie potrzebuje. Oczywiście często istnieją poważne, ważne i znaczące powody, dla których w danym sezonie czy momencie nie można przyjąć powołania, ale naturalnie waga tych powodów może wpłynąć na to, jak dana osoba będzie postrzegana w przyszłości" - wskazuje Lavarini.

Polskie siatkarki będą trenować w Wałczu. Nie wszystkie pojawią się od razu

Siatkarki, które przyjęły powołanie, spotkają się 4 na zgrupowaniu w Wałczu. Nie wszystkie stawią się tam jednak od razu - na przykład Magdalena Stysiak jeszcze 3 maja będzie grać o medal Ligi Mistrzyń w Stambule. Na początek treningów przyjedzie 17 siatkarek.

Pierwszy mecz w Lidze Narodów polskie siatkarki rozegrają 3 czerwca, gdy rozpoczną turniej w Nanjing w Chinach. Na przełomie sierpnia i września wystąpią w mistrzostwach Europy. Jeszcze przed meczami o punkty zaprezentują się jednak w sparingach we Włoszech. W towarzyskim turnieju w Genui od 22 maja zmierzą się kolejno z Turcją, Serbią i Włochami.

Katarzyna Wenerska: Weszłyśmy w ten mecz z inną energią niż w Łodzi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport