Stefano Lavarini skreślił polską siatkarkę, wymowna reakcja gwiazdy. W klubie zaskoczenie

Decyzją Stefano Lavariniego to wracająca po kontuzji Marlena Kowalewska, nie zaś Alicja Grabka poleciała na mistrzostwa świata do Tajlandii w roli zmienniczki Katarzyny Wenerskiej. Decyzja selekcjonera reprezentacji Polski wywołała spore poruszenie w środowisku.

Stefano Lavarini skreślił Alicję Grabkę. W Łodzi wielkie zaskoczenie

Za wyborem Kowalewskiej miało przemawiać przede wszystkim jej doświadczenie. Nie grała ona jednak w Lidze Narodów, wobec czego Grabka miała pełne prawo czuć się mocno zawiedziona. Decyzję trenera ze zdziwieniem przyjęto również w jej klubie - PGE Grot Budowlani Łódź.

Dla mnie to duże zaskoczenie, bo była jedną z tych zawodniczek, które przeważyły mecz z Chinkami i dzięki temu zespół mógł zdobyć brązowym medal Ligi Narodów. Już w lidze rozegrała najlepszy sezon w karierze, potem w reprezentacji dała z siebie wszystko i nagle przegrała rywalizację z zawodniczką, która wróciła po kontuzji

- To bardzo, bardzo dziwna decyzja trenera. Mam nadzieję, że ma jakąś koncepcję i z tym składem przywiezie medal mistrzostw świata - dodał. Czas pokazał, że się nie udało.

Polska odpadła z rywalizacji na etapie ćwierćfinału. Biało-Czerwone zostały wówczas rozbite przez Włoszki. Wkład Kowalewskiej w turniej był symboliczny. A jak na brak powołania zareagowała Grabka?

Alicja Grabka: Jeżeli chodzi o nasz zespół, był to mecz niewykorzystanych szans. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tak "zareagowała" polska siatkarka na pominięcie. Jej występy robią wrażenie

Rozgrywająca łódzkiej drużyny postanowiła selekcjonerowi "odpowiedzieć" na parkiecie. Analizując jej występy z bieżącego sezonu można dojść do wniosku, że wciąż prezentuje bardzo solidny poziom i puka coraz mocniej do drzwi kadry.

Grabka jest jedną z liderek PGE Grot Budowlani Łódź, a jej umiejętność wystawiania piłek z odpowiednim tempem, zwłaszcza rozrzucanych na skrzydła stanowi fundament ofensywy Łodzi, co odzwierciedlają jej statystyki i wskaźniki.

Posiłkując się danymi z portalu volleyballworld.com widać jak na dłoni, że poza dobrymi wystawami Grabka dokłada także coś więcej - punkty zdobyte blokiem, jak również na serwisie. Po 14 spotkaniach w Tauron Lidze ma na koncie 13 asów serwisowych i 16 punktów z bloku.

Budowlani Łódź natomiast zajmują pozycję wicelidera tabeli, ustępując jedynie Developresowi Rzeszów. Co ciekawe jego jedyna ligowa porażka miała miejsce na początku sezonu właśnie z Budowlanymi. Strata łódzkiej drużyny do Rzeszowian wynosi 10 punktów.

Gorzej Budowlanym idzie w Lidze Mistrzyń, gdzie po czterech kolejkach mają na koncie tylko cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli, za Fenerbahce i Novarą, a przed Benfiką. Chcąc jednak uzyskać przepustkę do fazy play-off muszą się jednak bardziej postarać. W klasyfikacji ekip z 3. miejsca Łodzianki wyprzedza Olympiakos.

Dobre występy Grabki potraktować można w charakterze "odpowiedzi" na brak powołania na mistrzostwa świata. Jeśli rozgrywająca podtrzyma formę powinna być brana pod uwagę przez Stefano Lavariniego przy najbliższych powołaniach do kadry.

Alicja Grabka IMAGO Newspix.pl

Alicja Grabka w barwach PGE Grot Budowlani Łódź PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

Alicja Grabka i Stefano Lavarini Pawel Piotrowski Newspix.pl