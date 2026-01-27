Stefano Lavarini skreślił polską siatkarkę, wymowna reakcja gwiazdy. W klubie zaskoczenie
Niemałe poruszenie przed mistrzostwami świata wywołała decyzja Stefano Lavariniego o rezygnacji z Alicji Grabki. Rozgrywająca Grot Budowlani Łódź nie znalazła uznania w oczach selekcjonera, choć przyczyniła się do sukcesu w Lidze Narodów. W klubie siatkarki decyzję przyjęto ze zdziwieniem, choć jeszcze bardzie wymowna była reakcja samej zainteresowanej. Oto jak "odpowiedziała" na parkiecie trenerowi Biało-Czerwonych.
Decyzją Stefano Lavariniego to wracająca po kontuzji Marlena Kowalewska, nie zaś Alicja Grabka poleciała na mistrzostwa świata do Tajlandii w roli zmienniczki Katarzyny Wenerskiej. Decyzja selekcjonera reprezentacji Polski wywołała spore poruszenie w środowisku.
Stefano Lavarini skreślił Alicję Grabkę. W Łodzi wielkie zaskoczenie
Za wyborem Kowalewskiej miało przemawiać przede wszystkim jej doświadczenie. Nie grała ona jednak w Lidze Narodów, wobec czego Grabka miała pełne prawo czuć się mocno zawiedziona. Decyzję trenera ze zdziwieniem przyjęto również w jej klubie - PGE Grot Budowlani Łódź.
Dla mnie to duże zaskoczenie, bo była jedną z tych zawodniczek, które przeważyły mecz z Chinkami i dzięki temu zespół mógł zdobyć brązowym medal Ligi Narodów. Już w lidze rozegrała najlepszy sezon w karierze, potem w reprezentacji dała z siebie wszystko i nagle przegrała rywalizację z zawodniczką, która wróciła po kontuzji
- To bardzo, bardzo dziwna decyzja trenera. Mam nadzieję, że ma jakąś koncepcję i z tym składem przywiezie medal mistrzostw świata - dodał. Czas pokazał, że się nie udało.
Polska odpadła z rywalizacji na etapie ćwierćfinału. Biało-Czerwone zostały wówczas rozbite przez Włoszki. Wkład Kowalewskiej w turniej był symboliczny. A jak na brak powołania zareagowała Grabka?
Tak "zareagowała" polska siatkarka na pominięcie. Jej występy robią wrażenie
Rozgrywająca łódzkiej drużyny postanowiła selekcjonerowi "odpowiedzieć" na parkiecie. Analizując jej występy z bieżącego sezonu można dojść do wniosku, że wciąż prezentuje bardzo solidny poziom i puka coraz mocniej do drzwi kadry.
Grabka jest jedną z liderek PGE Grot Budowlani Łódź, a jej umiejętność wystawiania piłek z odpowiednim tempem, zwłaszcza rozrzucanych na skrzydła stanowi fundament ofensywy Łodzi, co odzwierciedlają jej statystyki i wskaźniki.
Posiłkując się danymi z portalu volleyballworld.com widać jak na dłoni, że poza dobrymi wystawami Grabka dokłada także coś więcej - punkty zdobyte blokiem, jak również na serwisie. Po 14 spotkaniach w Tauron Lidze ma na koncie 13 asów serwisowych i 16 punktów z bloku.
Budowlani Łódź natomiast zajmują pozycję wicelidera tabeli, ustępując jedynie Developresowi Rzeszów. Co ciekawe jego jedyna ligowa porażka miała miejsce na początku sezonu właśnie z Budowlanymi. Strata łódzkiej drużyny do Rzeszowian wynosi 10 punktów.
Gorzej Budowlanym idzie w Lidze Mistrzyń, gdzie po czterech kolejkach mają na koncie tylko cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli, za Fenerbahce i Novarą, a przed Benfiką. Chcąc jednak uzyskać przepustkę do fazy play-off muszą się jednak bardziej postarać. W klasyfikacji ekip z 3. miejsca Łodzianki wyprzedza Olympiakos.
Dobre występy Grabki potraktować można w charakterze "odpowiedzi" na brak powołania na mistrzostwa świata. Jeśli rozgrywająca podtrzyma formę powinna być brana pod uwagę przez Stefano Lavariniego przy najbliższych powołaniach do kadry.