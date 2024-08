Stefano Lavarini reaguje na nokaut w trzecim secie. Ważne słowa tuż po meczu

Stefano Lavarini szuka pozytywów. Teraz czas na starcie z USA

Trener reprezentacji Polski po porażce jasno wskazał, co jego siatkarki przeciwko "Canarinhos" mogły zrobić lepiej. Ocenił, co zawiodło w trzecim secie, który był najbardziej jednostronną partią niedzielnego spotkania . Docenił przy tym klasę rywalek.

Przede wszystkim musimy pogratulować Brazylii, bo pokazała świetną dyspozycję, a w obronie wręcz szaloną. Prawdopodobnie nie wypróbowaliśmy kilku rozwiązań w ataku, które mogliśmy wykorzystać. I po drugim secie straciliśmy pewność siebie oraz balans w przyjęciu. A to coś, w czym nasz zespół jest konkurencyjny, tak samo jak w zagrywce. To pomogło nam wrócić w drugim secie

"Nie obawiam się o przyjęcie. Przyzwyczaiłem się do myślenia o tym, by starać się być zbalansowaną drużyną, odpowiednio sprytną. Teraz rozpoczyna się decydująca faza turnieju, grasz dalej albo nie. Nie mogę myśleć o tym, co osłabia naszą pewność siebie. Należy myśleć o pozytywach, o tym, jak podkreślić mocne strony naszej drużyny. Wiemy, co zrobiliśmy źle i nie myślę, by należało komuś wytykać negatywne rzeczy" - podkreśla trener polskich siatkarek.