Stefano Lavarini ogłosił powołania, są niespodzianki. Brakuje kilku gwiazd
Na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego w żeńskiej siatkówce poznaliśmy nazwiska zawodniczek, które do szerokiej kadry powołał Stefano Lavarini. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że włoski szkoleniowiec będzie musiał radzić sobie bez kilku doświadczonych siatkarek, teraz te spekulacje zostały potwierdzone. Na liście ogłoszonej w czwartkowe południe nie brakuje niespodzianek, nie znajdziemy tam nazwiska m.in. Olivii Różański. A to nie wszystko.
Siatkarki sezon reprezentacyjny oficjalnie zainaugurują na początku czerwca, kiedy to ruszy faza zasadnicza Ligi Narodów. "Biało-Czerwone" pierwszy turniej rozegrają w chińskim Nankinie, tam w dniach 3-7 czerwca czekają je starcia z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i Chinkami. Kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego podczas Ligi Narodów będzie starała się powtórzyć sukces z ostatnich sezonów, gdy przez trzy lata z rzędu sięgała po brąz, ale jednocześnie będzie szlifowała formę przed imprezą docelową, czyli mistrzostwami Europy.
Na ogłoszenie nazwisk zawodniczek powołanych przez Włocha musieliśmy poczekać do czwartku 23 kwietnia, wcześniej jednak pojawiały się spekulacje, że może dojść do kilku niespodzianek. Ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk sugerował absencję zawodniczek, które same poprosiły Lavariniego o przerwę.
"Na dzisiaj niestety dochodzą informacje o kilku rezygnacjach z różnych powodów i te powody trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo w każdym przypadku wspólnym mianownikiem będzie zapewne słowo 'zdrowie', ale każdy przypadek jest przecież inny" - pisał w swoim felietonie.
Oto kadra siatkarskiej reprezentacji Polski. Lavarini ogłosił nazwiska
Dzień przed ogłoszeniem powołań stało się jasne, że na liście zabraknie nazwiska Agnieszki Korneluk, która w poprzednim sezonie pełniła funkcję kapitan reprezentacji Polski. Utytułowana środkowa ogłosiła bowiem zakończenie kariery sportowej. Kto więc postara się zastąpić ją pod siatką? Nazwiska kandydatek, jak i nazwiska zawodniczek występujących na innych pozycjach, poznaliśmy w południe, listę opublikował Polski Związek Piłki Siatkowej.
W biało-czerwonych barwach w tym roku nie zobaczymy m.in. Olivii Różański, która w poprzednich sezonach otrzymywała powołania, a w ostatnim sezonie ligowym błyszczała w japońskim Gunma Green Wings. Na liście nie ma też rozgrywającej Marleny Kowalewskiej, która przed rokiem znalazła się w wąskiej kadrze na mistrzostwa świata.
Powołania nie otrzymała również m.in. Zuzanna Górecka. Przyjmująca ma za sobą niezły sezon w Ilbanku Ankara, zdobyła 336 punktów, czyli niewiele mniej niż Malwina Smarzek (387) i Magdalena Stysiak (398), które oglądaliśmy w tych samych rozgrywkach. Zaproszenie na zgrupowanie otrzymała za to najskuteczniejsza Polka w lidze tureckiej, czyli Julia Szczurowska.
Szeroki skład kadry Polski w siatkówce kobiet na sezon 2026:
Atakujące:
Oliwia Sieradzka
Malwina Smarzek
Magdalena Stysiak
Julia Szczurowska
Przyjmujące:
Martyna Czyrniańska
Paulina Damaske
Monika Lampkowska
Martyna Łukasik
Natasza Ornoch
Julia Orzoł
Julita Piasecka
Weronika Szlagowska
Środkowe:
Magdalena Jurczyk
Natalia Kecher
Maja Koput
Anna Obiała
Marta Orzyłowska
Sonia Stefanik
Rozgrywające:
Julia Bińczycka
Alicja Grabka
Gabriela Makarowska-Kulej
Katarzyna Wenerska
Libero:
Klaudia Łyduch
Justyna Łysiak
Karolina Pancewicz
Aleksandra Szczygłowska
"W obszarze zainteresowania trenera Lavariniego pozostają także: Nadia Siuda i Wiktoria Szewczyk, które w trakcie pierwszego zgrupowania przystąpią do egzaminów maturalnych, oraz Aleksandra Gryka, której sytuacja uzależniona jest od dalszych zaleceń medycznych" - dodano w komunikacie opublikowanym na stronie PZPS-u.