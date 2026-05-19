W tym roku reprezentację Polski siatkarek czekają zmiany. Największe na pozycji środkowej, gdzie brakuje Agnieszki Korneluk - zakończyła karierę - oraz kontuzjowanej Aleksandry Gryki.

Funkcję kapitan po doświadczonej Korneluk obejmuje Aleksandra Szczygłowska, od dwóch lat podstawowa libero kadry. Polski Związek Piłki Siatkowej we wtorek po południu oficjalnie potwierdził, że to właśnie zawodniczka opuszczająca DevelopRes Rzeszów zostanie nową kapitan zespołu.

Już wcześniej było wiadomo - w rozmowie z Interia Sport przekazał to Szymon Szlendak, kierownik kadry - że Lavarini wybierze nową kapitan samodzielnie, nie będzie głosowania zespołu. Teraz włoski selekcjoner przedstawił też skład na pierwszy turniej reprezentacyjny w tym sezonie.

Pierwszy turniej bez Magdaleny Stysiak. Szansę dostaną nowe twarze

Jego drużyna leci do Włoch. W Genui będzie rywalizować w turnieju towarzyskim, za to w znakomitej obsadzie. Oprócz gospodyń, aktualnych mistrzyń świata i zwyciężczyń ostatnich igrzysk olimpijskich (mecz z Polską 24 maja) , rywalkami "Biało-Czerwonych" będą mistrzynie Europy z Turcji (22 maja) i wicemistrzynie z Serbii (23 maja).

Lavarini zabrał więc ze sobą mocny skład. Postawił na większość siatkarek, co do których można spodziewać się, że będą stanowić o sile drużyny w tym sezonie. Oprócz uczestniczek ubiegłorocznych mistrzostw świata w kadrze są nowe twarze, ale i powroty.

Zupełnie nowe zawodniczki Lavarini sprawdzi na pozycji atakującej. Już wcześniej PZPS poinformował, że w Lidze Narodów nie zagra Malwina Smarzek, którą zatrzymały "ważne powody osobiste".

Włoch na pierwszy turniej towarzyski nie zabiera także Magdaleny Stysiak, która w tym sezonie grała aż do początku maja, gdy rywalizowała w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń. Liderka kadry stawiła się na zgrupowaniu w Wałczu, ale ma jej zabraknąć w pierwszym tygodniu Ligi Narodów z powodu ślubu brata.

Na pozycji atakującej szansę otrzyma więc czołowa zawodniczka ostatniego sezonu Julia Szczurowska i wicemistrzyni Polski z DevelopResem Oliwia Sieradzka. Szansy we Włoszech nie dostanie Aleksandra Rasińska, którą Lavarini powołał dodatkowo, gdy okazało się, że kadrze nie pomoże Smarzek.

Zupełnie odmieniony jest też środek siatki - z czwórki środkowych powołanych na ubiegłoroczne MŚ ostała się tylko Magdalena Jurczyk. Na przyjęcie po rocznej przerwie od kadry wraca z kolei Monika Lampkowska.

Stefano Lavarini odsłonił karty. Generalny sprawdzian przed Ligą Narodów

Kadra wybrana przez Lavariniego liczy 16 nazwisk. Można zakładać, że zbliżona drużyna - ale uszczuplona o dwie zawodniczki - wyleci na pierwszy turniej Ligi Narodów. Polki rozpoczną rozgrywki w Nanjing w Chinach 3 czerwca. Transmisje spotkań Ligi Narodów, a wcześniej turnieju w Genui, na antenach Polsatu Sport.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na turniej w Genui:

Atakujące: Julia Szczurowska, Oliwia Sieradzka

Rozgrywające: Alicja Grabka, Katarzyna Wenerska

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Julita Piasecka

Środkowe: Magdalena Jurczyk, Anna Obiała, Marta Orzyłowska, Natalia Kechet, Maja Koput

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

