Stefano Lavarini odkrył karty. Oto kadra siatkarek na igrzyska w Paryżu

Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na igrzyska olimpijskie w Paryżu:

Na liście nie ma żadnych zaskoczeń. Kibice są pełni optymizmu przed zmaganiami w Paryżu. Pochwalają decyzję szkoleniowca o zabraniu do Francji dwóch libero.

PZPS przypomniał w komunikacie, że awans nasze rodaczki wywalczyły w turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym we wrześniu w Łodzi. Wygrały wtedy ze Słowenią, Koreą Południową, Kolumbią, USA, Włochami oraz Niemcami. Tylko z tymi ostatnimi do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break, co sporo mówiło o dyspozycji Polek. Forma utrzymała się w 2024 roku - ostatnio zdobyły brązowy medal Ligi Narodów.