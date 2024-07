Stefano Lavarini nie rozpoznał mistrza świata. Błyskawiczna riposta Andrzeja Wrony

To było dla polskich siatkarek niemal wymarzone otwarcie igrzysk olimpijskich. Co prawda pierwszego seta inauguracyjnego meczu z Japonią przegrały, a w ostatnim musiały stoczyć z nimi zacięty bój w grze na przewagi, ale ostatecznie zgarnęły bezcenny komplet punktów . To otwiera przed nimi drogę do awansu do ćwierćfinału imprezy.