Doświadczona siatkarka w reprezentacji Polski zadebiutowała w 2017 roku, a na boisku przez długie lata występowała pod swoim panieńskim nazwiskiem, czyli Alagierska. W 2022 roku środkowa poślubiła Mateusza Szczepaniaka i przyjęła dwuczłonowe nazwisko, z kolei po rozwodzie i ponownym zamążpójściu zaczęła występować jako Klaudia Groffik. Prędko jednak nie zobaczymy jej nazwiska na koszulce meczowej, ponieważ siatkarka... zawiesiła karierę.

Komunikat w sprawie 29-letniej środkowej wydał jej klub, ŁKS Commercecon Łódź. W środę zespół poinformował, że w sezonie 2025/2026 zawodniczki nie zobaczymy na boisku. "Decyzja Klaudii jest podyktowana względami rodzinnymi i podjęta została w całkowitym porozumieniu z klubem" - przekazano.

Klaudia oczywiście pozostaje z nami. Będzie nas wspierać, więc z pewnością nie zniknie Wam z horyzontu, a my będziemy cały czas blisko, jak to w rodzinie – rodzinie Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe emocje, które mogliśmy razem przeżywać i bardzo mocno liczymy na kolejne!

Klaudia Groffik (z d. Alagierska) opuściła sezon kadrowy

Klaudia Groffik w ŁKS-ie występuje od 2018 roku, w tym czasie zdobyła z klubem dwa mistrzostwa Polski, trzy brązowe dale oraz jedno wicemistrzostwo. Dobre występy na parkietach Tauron Ligi zaowocowały powołaniami do reprezentacji Polski, z którą środkowa przed rokiem wywalczyła brąz Ligi Narodów. Później razem z "Biało-Czerwonymi" wzięła udział w turnieju olimpijskim, kończąc zmagania w Paryżu na ćwierćfinale. W kolejnym sezonie Groffik już w kadrze narodowej nie oglądaliśmy.

Przypomnijmy, że w reprezentacji na zakończony niedawno sezon kadrowy poza Groffik zabrakło też m.in. Marii Stenzel, Moniki Fedusio czy Natalii Mędrzyk.

"Niektóre zawodniczki nie zgłosiły swojej gotowości do gry w kadrze - część nie może być dostępna z powodów zdrowotnych, inne ze względu na osobiste sprawy i wybory. Dbam o prywatność każdej z nich oraz o wyłączność rozmów, które z nimi przeprowadziłem" - tłumaczył Lavarini cytowany przez pzps.pl.

Klaudia Alagierska: Młode zawodniczki pukają do reprezentacji Polsat Sport Polsat Sport

Klaudia Alagierska Valerio Origo/IPA Sport / ipa-ag/Press Association/East News East News

Klaudia Alagierska (z lewej) i Martyna Łukasik volleyballworld.com materiały prasowe

Od lewej: Klaudia Alagierska, Malwina Smarzek i Olivia Różanski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP