Stefano Lavarini ją pominął, teraz taka wiadomość. Zaskakująca decyzja siatkarki
Klaudia Groffik (z domu Alagierska), przed rokiem razem z reprezentacją Polski wywalczyła brąz Ligi Narodów, później znalazła się w kadrze na igrzyska olimpijskie. W tym sezonie z kolei nie oglądaliśmy jej w biało-czerwonych barwach, a kibicom środkowej pozostało oczekiwanie na jej występy w klubie. Ten poinformował jednak, że 29-letniej siatkarki w najbliższych miesiącach nie zobaczymy na boisku. Co istotne, za jej absencją nie stoją względy zdrowotne.
Doświadczona siatkarka w reprezentacji Polski zadebiutowała w 2017 roku, a na boisku przez długie lata występowała pod swoim panieńskim nazwiskiem, czyli Alagierska. W 2022 roku środkowa poślubiła Mateusza Szczepaniaka i przyjęła dwuczłonowe nazwisko, z kolei po rozwodzie i ponownym zamążpójściu zaczęła występować jako Klaudia Groffik. Prędko jednak nie zobaczymy jej nazwiska na koszulce meczowej, ponieważ siatkarka... zawiesiła karierę.
Komunikat w sprawie 29-letniej środkowej wydał jej klub, ŁKS Commercecon Łódź. W środę zespół poinformował, że w sezonie 2025/2026 zawodniczki nie zobaczymy na boisku. "Decyzja Klaudii jest podyktowana względami rodzinnymi i podjęta została w całkowitym porozumieniu z klubem" - przekazano.
Klaudia oczywiście pozostaje z nami. Będzie nas wspierać, więc z pewnością nie zniknie Wam z horyzontu, a my będziemy cały czas blisko, jak to w rodzinie – rodzinie Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe emocje, które mogliśmy razem przeżywać i bardzo mocno liczymy na kolejne!
Klaudia Groffik (z d. Alagierska) opuściła sezon kadrowy
Klaudia Groffik w ŁKS-ie występuje od 2018 roku, w tym czasie zdobyła z klubem dwa mistrzostwa Polski, trzy brązowe dale oraz jedno wicemistrzostwo. Dobre występy na parkietach Tauron Ligi zaowocowały powołaniami do reprezentacji Polski, z którą środkowa przed rokiem wywalczyła brąz Ligi Narodów. Później razem z "Biało-Czerwonymi" wzięła udział w turnieju olimpijskim, kończąc zmagania w Paryżu na ćwierćfinale. W kolejnym sezonie Groffik już w kadrze narodowej nie oglądaliśmy.
Przypomnijmy, że w reprezentacji na zakończony niedawno sezon kadrowy poza Groffik zabrakło też m.in. Marii Stenzel, Moniki Fedusio czy Natalii Mędrzyk.
"Niektóre zawodniczki nie zgłosiły swojej gotowości do gry w kadrze - część nie może być dostępna z powodów zdrowotnych, inne ze względu na osobiste sprawy i wybory. Dbam o prywatność każdej z nich oraz o wyłączność rozmów, które z nimi przeprowadziłem" - tłumaczył Lavarini cytowany przez pzps.pl.