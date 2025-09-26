Starcie gwiazd kadry Lavariniego. A jeszcze niedawno walczyły o wspólne cele

Polscy siatkarze dopiero w niedzielę zakończą sezon reprezentacyjny - tego dnia na Filipinach rozegrają mecz o brąz lub złoto mistrzostw świata. O tym, o jaki krążek przyjdzie walczyć podopiecznym Nikoli Grbicia, przekonamy się już dzień wcześniej, kiedy to "Biało-Czerwoni" w półfinale zmierzą się z Włochami.

Na innym etapie sezonu są z kolei polskie siatkarki - te ostatni mecz kadrowy rozegrały 3 września, kiedy to w ćwierćfinale mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii zostały rozgromione przez Włoszki. Jak w rozmowie z Interią tłumaczyła później Agnieszka Korneluk, to był szczyt możliwości naszej drużyny.

"Przegrałyśmy z mistrzyniami olimpijskimi. One pokazały klasę, my pokazałyśmy serce, walczyłyśmy. Dałyśmy, ile mamy. Jesteśmy w takim momencie, że więcej nie mogłyśmy dzisiaj dać. Myślę jednak, że mentalnie zrobiłyśmy kroczek do przodu, w Lidze Narodów nie podjęłyśmy walki. Dzisiaj walczyłyśmy, to ciągle za mało" - mówiła wyraźnie poruszona zawodniczka.

Agnieszka Korneluk i Marlena Kowalewska znowu razem na boisku

Korneluk po zakończeniu czempionatu udała się na zasłużony odpoczynek, a następnie stawiła się w nowym klubie - środkowa przed sezonem podpisała bowiem kontrakt z Fenerbahce Medicana Stambuł, do którego przeniosła się z KS DevelopResu Rzeszów. Turecka drużyna aktualnie przygotowuje się sezonu, a w ramach szlifowania formy rozegrała towarzyski mecz z greckim Panionos.

Co ciekawe, z Panionos niedawno związała się Marlena Kowalewska, która poprzedni sezon rozegrała w ŁKS-ie Commercecon Łódź. Rozgrywająca, podobnie jak Korneluk, znalazła się w kadrze na mistrzostwa świata, dość nieoczekiwanie wygrywając rywalizację o powołanie z Alicją Grabką.

Kowalewska i Korneluk jeszcze niedawno razem występowały w reprezentacji, a poza parkietem świetnie się bawiły, o czym świadczy ich aktywność w mediach społecznościowych. Kilka dni po zakończeniu mistrzostw na Instagramie opublikowały rolkę, na której pokazały, jak razem spędzały czas w Azji. Zanim "Biało-Czerwone" przyleciały do Tajlandii, spędziły trochę czasu w Japonii, gdzie poza rozgrywaniem sparingów i treningów miały czas na zwiedzanie.

Teraz sentymenty zeszły na dalszy plan, ważniejsze było to, by z dobrej strony pokazać się w nowym klubie. Po turecko-greckim sparingu w lepszym nastroju na pewno była Korneluk, ponieważ jej zespół wygrał 3:0. Środkowa reprezentacji w trakcie tego meczu zaprezentowała zresztą kilka efektownych bloków, powtórka jednego z nich już krąży w X (dawny Twitter).

Zawodniczka Fenerbahce przy okazji meczu ucięła sobie zresztą pogawędkę z koleżanką z kadry - na nagraniu udostępnionym przez Korneluk na InstaStories widać, że obie zawodniczki rozmawiały ze sobą podczas rozgrzewki na parkiecie.

