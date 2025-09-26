Partner merytoryczny: Eleven Sports

Starcie gwiazd kadry Lavariniego. A jeszcze niedawno walczyły o wspólne cele

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

W czasie, gdy polscy siatkarze szykują się do najważniejszych meczów na mistrzostwach świata, zawodniczki z kadry Stefano Lavariniego przygotowują się już do sezonu klubowego. Ostatnio doszło do ciekawego starcia z udziałem dwóch gwiazd, które jeszcze niedawno razem walczyły o jak najlepszy wynik dla kadry Tajlandii, gdzie rozgrywano globalny czempionat. Tym razem "Biało-Czerwone" stanęły po dwóch różnych stronach siatki, a po meczu tylko jedna z nich miała powody do radości.

Agnieszka Korneluk (L) i Marlena Kowalewska (P)
Agnieszka Korneluk (L) i Marlena Kowalewska (P)volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Polscy siatkarze dopiero w niedzielę zakończą sezon reprezentacyjny - tego dnia na Filipinach rozegrają mecz o brąz lub złoto mistrzostw świata. O tym, o jaki krążek przyjdzie walczyć podopiecznym Nikoli Grbicia, przekonamy się już dzień wcześniej, kiedy to "Biało-Czerwoni" w półfinale zmierzą się z Włochami.

Na innym etapie sezonu są z kolei polskie siatkarki - te ostatni mecz kadrowy rozegrały 3 września, kiedy to w ćwierćfinale mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii zostały rozgromione przez Włoszki. Jak w rozmowie z Interią tłumaczyła później Agnieszka Korneluk, to był szczyt możliwości naszej drużyny.

"Przegrałyśmy z mistrzyniami olimpijskimi. One pokazały klasę, my pokazałyśmy serce, walczyłyśmy. Dałyśmy, ile mamy. Jesteśmy w takim momencie, że więcej nie mogłyśmy dzisiaj dać. Myślę jednak, że mentalnie zrobiłyśmy kroczek do przodu, w Lidze Narodów nie podjęłyśmy walki. Dzisiaj walczyłyśmy, to ciągle za mało" - mówiła wyraźnie poruszona zawodniczka.

    Agnieszka Korneluk i Marlena Kowalewska znowu razem na boisku

    Korneluk po zakończeniu czempionatu udała się na zasłużony odpoczynek, a następnie stawiła się w nowym klubie - środkowa przed sezonem podpisała bowiem kontrakt z Fenerbahce Medicana Stambuł, do którego przeniosła się z KS DevelopResu Rzeszów. Turecka drużyna aktualnie przygotowuje się sezonu, a w ramach szlifowania formy rozegrała towarzyski mecz z greckim Panionos.

    Co ciekawe, z Panionos niedawno związała się Marlena Kowalewska, która poprzedni sezon rozegrała w ŁKS-ie Commercecon Łódź. Rozgrywająca, podobnie jak Korneluk, znalazła się w kadrze na mistrzostwa świata, dość nieoczekiwanie wygrywając rywalizację o powołanie z Alicją Grabką.

    Kowalewska i Korneluk jeszcze niedawno razem występowały w reprezentacji, a poza parkietem świetnie się bawiły, o czym świadczy ich aktywność w mediach społecznościowych. Kilka dni po zakończeniu mistrzostw na Instagramie opublikowały rolkę, na której pokazały, jak razem spędzały czas w Azji. Zanim "Biało-Czerwone" przyleciały do Tajlandii, spędziły trochę czasu w Japonii, gdzie poza rozgrywaniem sparingów i treningów miały czas na zwiedzanie.

    Teraz sentymenty zeszły na dalszy plan, ważniejsze było to, by z dobrej strony pokazać się w nowym klubie. Po turecko-greckim sparingu w lepszym nastroju na pewno była Korneluk, ponieważ jej zespół wygrał 3:0. Środkowa reprezentacji w trakcie tego meczu zaprezentowała zresztą kilka efektownych bloków, powtórka jednego z nich już krąży w X (dawny Twitter).

    Zawodniczka Fenerbahce przy okazji meczu ucięła sobie zresztą pogawędkę z koleżanką z kadry - na nagraniu udostępnionym przez Korneluk na InstaStories widać, że obie zawodniczki rozmawiały ze sobą podczas rozgrzewki na parkiecie.

    Zespół siatkarek w biało-czerwonych strojach stoi razem na boisku, zawodniczki są skoncentrowane i okazują emocje po zdobyciu punktu.
    Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
    Zawodniczka reprezentacji Polski w siatkówce świętuje zdobycie punktu na tle koleżanek z drużyny i rywalek w żółto-niebieskich strojach podczas meczu siatkarskiego mistrzostw świata.
    Agnieszka Korneluk pełniła funkcję kapitan reprezentacji Polski w tym sezonieVolleyballWorldmateriały prasowe
    Agnieszka Korneluk (druga z lewej) w meczu Ligi Narodów z Holandią
    Agnieszka Korneluk (druga z lewej) w meczu Ligi Narodów z Holandiąvolleyballworld.commateriały prasowe

