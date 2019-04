Reprezentacja siatkarek w okrojonym składzie rozpoczęła we wtorek zgrupowanie w Szczyrku. W pierwszej części przygotowań zabraknie zawodniczek z drużyn walczących o medale mistrzostw Polski oraz Joanny Wołosz z włoskiego Imoco Volley Conegliano.

W Szczyrku, gdzie tradycyjnie już polskie siatkarki przygotowują się do imprez międzynarodowych, pojawiły się kadrowiczki z klubów, które już zakończyły rozgrywki. We wtorek sztab szkoleniowy przeprowadził pierwsze zajęcia.

- Dziś mamy 11 zawodniczek w tym grupę z reprezentacji młodzieżowej. Niektóre dziewczyny mają jeszcze badania lekarskie i będą sukcesywnie do nas dojeżdżać. Tutaj nie ma co mówić o jakimś okresie przygotowawczym, wszystko będzie polegało na podtrzymaniu dyspozycji, które zawodniczki wypracowały w lidze. Zaczynamy już pracować nad fragmentami gry i ćwiczeniem elementów, które później będziemy starali się wdrożyć już w oficjalnych meczach - powiedział selekcjoner kadry Jacek Nawrocki.

Szkoleniowiec czeka już tylko na siatkarki z Chemika Police, Developresu SkyRes Rzeszów, oraz łódzkich drużyn ŁKS i Grot Budowlanych, które we wtorek zaczynają walkę o medale mistrzostw Polski. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a ostatnim terminem jest 5 maja. Jeszcze później do kadry dołączy Wołosz, która dopiero 18 maja z Imoco Volley wystąpi w finale Ligi Mistrzyń. Siatkarki z najlepszych polskich klubów nie będą miały praktycznie wolnego, bowiem reprezentacja już 13 maja weźmie udział w prestiżowym turnieju Volley Masters w Montreux.

- Niestety, kalendarz jest, jaki jest. Nie ukrywam, że nie jest nam na rękę sytuacja, w której doszłoby to pięciu meczów w finale czy w spotkaniu o trzecie miejsce. Najchętniej to już dzisiaj chciałbym mieć na zgrupowaniu wszystkie zawodniczki - przyznał selekcjoner.

W szwajcarskim turnieju biało-czerwone w fazie grupowej zmierzą się z Japonią, Chinami i Niemcami. Krótko po powrocie z Montreux podopieczne Nawrockiego rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. W pierwszym turnieju w Opolu zagrają z Włochami, Niemcami i Tajlandią.

autor: Marcin Pawlicki