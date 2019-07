Polskie siatkarki kontynuują przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. W środę przegrały 2-3 z Niemkami w meczu rozegranym w ramach Pucharu Gubernatora w Kaliningradzie.

W turnieju rozgrywanym w obwodzie kaliningradzkim oprócz Polski i Niemiec uczestniczą reprezentacje Rosji oraz Belgii. W pierwszym meczu rozgrywek do wyłonienia zwycięzcy było potrzebnych aż pięć setów.

Pierwsza partia była wyrównana, ale padła łupem Niemek. W drugiej Polki rozbiły rywalki aż 25-16, ale nie potrafiły zachować poziomu gry w kolejnym, przegranym secie. Czwarta partia to sporo emocji i wygrana "Biało-Czerwonych" 27-25.



O losach spotkania zdecydował tie-break, w którym Niemki zwyciężyły 15-13.



Reprezentacja Polski prowadzona przez trenera Jacka Nawrockiego przygotowuje się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. W walce o bilety do Tokio jej przeciwnikami będą zespoły z Serbii, Portoryko i Tajlandii.



Puchar Gubernatora to kolejny sprawdzian przed najważniejszym turniejem sezonu - przed tygodniem Polki w towarzyskich zmaganiach w Ostrowcu Świętokrzyskim wygrały z Czeszkami i Białorusinkami.



Niemcy - Polska 3-2 (25-23, 16-25, 25-23, 25-27, 15-13)





Zdjęcie Trener Jacek Nawrocki szykuje formę polskich siatkarek na walkę o igrzyska olimpijskie / PAP/PIOTR POLAK / PAP

