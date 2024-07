Siatkarki i siatkarze już przeszli do historii. Powtórka po ponad 50 latach

Polska siatkówka powtarza wynik z Meksyku. A może być jeszcze lepiej

Dwie polskie drużyny w czołowej ósemce igrzysk olimpijskich natomiast raz już się znalazły. By odnaleźć taki wynik, trzeba jednak cofnąć się aż do roku 1968 r. i turnieju w Meksyku . Wówczas zarówno panie, jak i panowie rywalizowali systemem "każdy z każdym". Lepiej w takich okolicznościach poradziły sobie polskie siatkarki. Zakończyły bowiem rywalizację na trzecim miejscu , po raz drugi z rzędu zdobywając brązowy medal igrzysk. Na powtórzenie tego wyniku czekają do dziś.

56 lat temu w turnieju olimpijskim debiutowali natomiast dopiero polscy siatkarze . W Meksyku, w stawce 10 zespołów, zajęli piątą pozycję. Do trzeciej Czechosłowacji zabrakło niewiele, ale na medal olimpijski trzeba było poczekać do 1976 r. i igrzysk w Montrealu, gdzie swoją legendę napisała "złota" drużyna Huberta Jerzego Wagnera.

W Paryżu obie polskie drużyny mogą poprawić wynik z Meksyku. Na razie są na jak najlepszej drodze, by to osiągnąć. W weekend będą rywalizować o pierwsze miejsce w swoich grupach. To ważne, bo zapewni im lepsze rozstawienie w ćwierćfinale i teoretycznie słabszego przeciwnika w rywalizacji o wejście do strefy medalowej.