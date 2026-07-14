Od lat o sile ataku siatkarskiej reprezentacji Polski stanowi Magdalena Stysiak, która jest jedną z liderek "Biało-Czerwonych". Podczas ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów rolę zmienniczki gwiazdy kadry pełniła Malwina Smarzek, której zabrakło w kadrze na tegoroczne rozgrywki. A to otworzyło szansę przed innymi atakującymi.

Polscy kibice duże nadzieje wiązali z występami Julii Szczurowskiej. Niespełna 25-letnia zawodniczka w ostatnich miesiącach robiła furorę w lidze tureckiej, swego czasu głośno zrobiło się o tym, że zaczęto kusić ją zmianą obywatelstwa. Siatkarka w programie "Siatkarskie Ligi" przyznała, że otrzymała propozycję gry jako Turczynka, dzięki czemu zarabiałaby więcej, ale odmówiła.

"Nie, nie zrobiłam tego, i myślę, że moje serce i moja ambicja, moje marzenie, żeby być w reprezentacji Polski i kiedyś w niej zagrać, mi na to po prostu nie pozwoli" - deklarowała.

Julia Szczurowska nie zachwyciła w Lidze Narodów. Dosadna opinia ws. Polki

Marzenie Szczurowskiej w końcu się spełniło, w 2026 roku zaliczyła oficjalny debiut w Lidze Narodów. Podczas pierwszego turnieju zaliczyła dwa kapitalne występy - przeciwko Belgijkom wywalczyła 25 punktów, w starciu z Serbkami aż 35.

Na kolejne turnieje fazy zasadniczej do kadry dołączyła Magdalena Stysiak, Szczurowska pełniła rolę jej zmienniczki. I nie zawsze wykorzystywała szanse od Lavariniego, co po zakończeniu fazy zasadniczej w rozmowie z TVP Sport dosadnie zrecenzowała była reprezentantka Polski Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Grę Szczurowskiej oceniła jako "bardzo nierówną".

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Zdaniem Efimienko-Młotkowskiej Szczurowska może być przyszłością reprezentacji, potrzebuje jednak ogrania. Co więcej, na ten moment nie stanowi większego "zagrożenia" dla Stysiak.

"Może to zabrzmi brutalnie, ale obecnie nie stanowi bardzo dużej konkurencji dla Magdy Stysiak. Nie zmienia to faktu, że musimy szukać drugiej atakującej, która będzie solidną zawodniczką" - stwierdziła.

Efimienko-Młotkowska dosadnie zrecenzowała też postawę Magdaleny Jurczyk. Środkowa ma za sobą nieudany sezon w Stanach Zjednoczonych, gdzie grała rzadko, co odbijało się na jej dyspozycji w Lidze Narodów. Zdaniem byłej reprezentantki, gdyby Lavarini miał większe pole manewru, zawodniczka mająca za sobą tak nieudane miesiące albo nie otrzymałaby powołania, albo nie byłaby po prostu przymierzana do wyjściowej szóstki.

"Nie jest to jednak zarzut do samej Magdy czy trenera - tak się w tym roku ułożyła rywalizacja na środku. Nie ma kolejki chętnych i zdrowych, a Magda z powołanych jest najbardziej doświadczoną. Widać jednak po niej, że miniony sezon klubowy nie był dla niej do końca udany" - skwitowała.





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