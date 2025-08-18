Siatkarka skreślona przez Stefano Lavariniego ogłasza. Koniec przygody w Polsce

Stefano Lavarini przed startem sezonu reprezentacyjnego ogłosił szeroką kadrę powołanych przez siebie zawodniczek - na liście znalazły się aż 33 siatkarki, w tym sześć rozgrywających, które miały rywalizować o miano "jedynki" na tej pozycji po tym, jak koniec przygody z kadrą ogłosiła Joanna Wołosz.

Finalnie podczas Ligi Narodów włoski szkoleniowiec stawiał na Alicję Grabkę i Katarzynę Wenerską, za to nie dał nawet jednej szansy w Lidze Narodów Julii Nowickiej, co w rozmowie z Interią komentowała później Joanna Kaczor Bednarska.

"Trochę się spodziewałam, że trener Lavarini skłoni się ku zawodniczce bardziej doświadczonej, nawet wiekowo, bo nie mówię tutaj o doświadczeniu boiskowym czy na arenie międzynarodowej. Dla mnie wybór był bardziej między Alicją Grabką a Marleną Kowalewską. Niestety Marlenę zdyskwalifikowały trochę problemy zdrowotne" - zauważyła.

Kowalewska ostatecznie po przebytym zabiegu kolana i rehabilitacja wróciła do kadry i to ona, razem z Wenerską, poleci na mistrzostwa świata. Lavarini skreślił za to Alicję Grabkę, tłumacząc, że ta ma problemy zdrowotne, już wcześniej z walki o wyjazd na czempionat wypadły wspomniana Nowicka, Julia Bińczycka i Wiktoria Szewczyk.

Julia Nowicka zmienia klub. Siatkarka stawia na egzotyczny kierunek

Nowicka może więc skupić się na przygotowaniach do sezonu ligowego, a w tym czekają ją nowe wyzwania. Niespełna 27-letnia rozgrywająca, która trzy ostatnie lata spędziła w BKS-ie BOSTIK Bielsko-Biała, podpisała kontrakt z brazylijskim Minas Tenis Clube i już została zaprezentowana w nowej drużynie, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

O tym, że Nowicka zagra w Brazylii, spekulowano już kilka miesięcy temu, ale na potwierdzenie tego ruchu trzeba było poczekać do zakończenia sezonu klubowego i rozpoczęcia przygotowań do kolejnej kampanii. Teraz już jest jednak pewne, że rozgrywająca będzie kolejną, po m.in. Malwinie Smarzek i Katarzynie Skowrońskiej, polską siatkarką, która zagra w lidze brazylijskiej.

