Siatkarka reprezentacji Polski przyjęła chrzest. Sama potwierdziła. "Długo na to czekałam"

W gronie 30 siatkarek powołanych przez Stefano Lavariniego do szerokiej kadry na Ligę Narodów znalazła się Olivia Różański, która ostatni sezon spędziła we włoskim Volley Bergamo 1991. Po zakończeniu występów w klubie, a przed przyjazdem na zgrupowanie kadry, siatkarka postanowiła przyjąć chrzest, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. "Długo na to czekałam" - napisała. A w jednym z komentarzy zdradziła, jakiego jest wyznania.