Siatkarka nie przyjmie zaproszenia Lavariniego. Przykry powód, cios dla Włocha
Stefano Lavarini 23 kwietnia ogłosił listę siatkarek powołanych do szerokiej kadry reprezentacji Polski, a do tego dołączył trzy zawodniczki, które pozostawały "w obszarze zainteresowania" szkoleniowca, jednak z różnych względów nie było pewne, czy finalnie wezmą udział w zgrupowaniu. Włoski selekcjoner liczył na obecność m.in. Aleksandry Gryki, ta jednak kilka dni później dała jasno do zrozumienia, że nie może przyjąć zaproszenia selekcjonera. Otrzymała bowiem bolesną diagnozę, która jest ciosem zarówno dla szkoleniowca, jak i dla niej samej. Oto szczegóły.
Na liście ogłoszonej 23 kwietnia przez Stefano Lavariniego znalazło się 26 nazwisk - tyle siatkarek potwierdziło włoskiemu szkoleniowcowi chęć udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Poza tym trener dał do zrozumienia, że na jego celowniku znalazły się także trzy inne zawodniczki.
"W obszarze zainteresowania trenera Lavariniego pozostają także: Nadia Siuda i Wiktoria Szewczyk, które w trakcie pierwszego zgrupowania przystąpią do egzaminów maturalnych, oraz Aleksandra Gryka, której sytuacja uzależniona jest od dalszych zaleceń medycznych" - przekazano w komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Największy znak zapytania stał przy Gryce, która przed rokiem stanowiła ważny punkt "Biało-Czerwonych", a w nadchodzącym sezonie byłaby ponownie dużym wzmocnieniem drużyny Lavariniego, szczególnie że zakończenie kariery ogłosiła inna środkowa, Agnieszka Korneluk. Niestety, siatkarka BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała podczas pierwszego meczu o brąz TAURON Ligi rozgrywanego 15 kwietnia niefortunnie wylądowała po wyskoku do bloku i odniosła kontuzję kolana. Dwa dni później klub poinformował, że ta już nie pomoże koleżankom w pozostałych meczach o trzecie miejsce.
Aleksandra Gryka na dłużej wypada z gry. Cios dla siatkarki
Lavarini mimo to uwzględnił nazwisko Gryki podczas ogłaszania powołań, do końca wierzył bowiem w pomyślną diagnozę i szybki powrót 26-latki do zdrowia. Od początku jednak w sprawie zawodniczki pojawiały się niepokojące doniesienia, ta potwierdziła je 27 kwietnia za pośrednictwem Instagrama.
"Kontuzja potrafi złamać serce. Kiedy podczas najważniejszych meczów sezonu oglądasz wszystko z boku, nie mogąc w żaden sposób pomóc drużynie, z którą przez miesiące pracowałaś na ten moment. (…) Przede mną długie i wymagające miesiące powrotu do zdrowia. Ale wiem, że tą drogą nie idę sama. I to jest jedyny bandaż, którego potrzebuje moje serce" - napisała.
Siatkarka szczegółowe informacje na temat swojej kontuzji przekazała później w rozmowie z tvpsport.pl. I potwierdziła, ze wypada z gry na osiem, dziewięć miesięcy.
Nie ma co tego ukrywać – i tak to wyjdzie w praniu. Nie będę na boisku przez długi czas, zakładam, że do grudnia, stycznia. To poważna kontuzja. Muszę mieć czas na rehabilitację
Jak się okazuje, Gryka zerwała więzadło krzyżowe przednie w kolanie, w tym samym, w którym przed laty zdiagnozowano identyczny uraz. "Kolano posłużyło mi siedem lat. Mam nadzieję, że po nadchodzącej operacji posłuży mi już do końca życia, i że nie będę musiała wchodzić po raz trzeci do tej samej rzeki" - podkreśliła.
Siatkarka przyznała też, że kontuzja w kontekście zbliżającego się sezonu reprezentacyjnego to dla niej ogromny cios. Rozmawiała bowiem z Lavarinim i jeszcze przed odniesieniem urazu zgłaszała mu gotowość do przyjazdu na zgrupowanie. Ba, zadeklarowała też, że jeśli będzie otrzymywała powołania, do końca kariery będzie chciała występować w biało-czerwonych barwach.
"Reprezentacja to dla mnie coś niesamowitego. Sezony klubowe też są fajne, ale kadra to w ogóle inny wszechświat - ja tym oddycham i żyję. Fakt, że nie będę mogła się jej poświęcić w wakacje powoduje, że aż mnie skręca. To ogromny żal - tak duży, że czasami zdarza mi się przez to popłakać i pytać, dlaczego to musiało się wydarzyć" - wyznała.