Siatkarka nie przyjmie zaproszenia Lavariniego. Przykry powód, cios dla Włocha

Na liście ogłoszonej 23 kwietnia przez Stefano Lavariniego znalazło się 26 nazwisk - tyle siatkarek potwierdziło włoskiemu szkoleniowcowi chęć udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Poza tym trener dał do zrozumienia, że na jego celowniku znalazły się także trzy inne zawodniczki.

"W obszarze zainteresowania trenera Lavariniego pozostają także: Nadia Siuda i Wiktoria Szewczyk, które w trakcie pierwszego zgrupowania przystąpią do egzaminów maturalnych, oraz Aleksandra Gryka, której sytuacja uzależniona jest od dalszych zaleceń medycznych" - przekazano w komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Największy znak zapytania stał przy Gryce, która przed rokiem stanowiła ważny punkt "Biało-Czerwonych", a w nadchodzącym sezonie byłaby ponownie dużym wzmocnieniem drużyny Lavariniego, szczególnie że zakończenie kariery ogłosiła inna środkowa, Agnieszka Korneluk. Niestety, siatkarka BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała podczas pierwszego meczu o brąz TAURON Ligi rozgrywanego 15 kwietnia niefortunnie wylądowała po wyskoku do bloku i odniosła kontuzję kolana. Dwa dni później klub poinformował, że ta już nie pomoże koleżankom w pozostałych meczach o trzecie miejsce.

Aleksandra Gryka na dłużej wypada z gry. Cios dla siatkarki

Lavarini mimo to uwzględnił nazwisko Gryki podczas ogłaszania powołań, do końca wierzył bowiem w pomyślną diagnozę i szybki powrót 26-latki do zdrowia. Od początku jednak w sprawie zawodniczki pojawiały się niepokojące doniesienia, ta potwierdziła je 27 kwietnia za pośrednictwem Instagrama.

"Kontuzja potrafi złamać serce. Kiedy podczas najważniejszych meczów sezonu oglądasz wszystko z boku, nie mogąc w żaden sposób pomóc drużynie, z którą przez miesiące pracowałaś na ten moment. (…) Przede mną długie i wymagające miesiące powrotu do zdrowia. Ale wiem, że tą drogą nie idę sama. I to jest jedyny bandaż, którego potrzebuje moje serce" - napisała.

Siatkarka szczegółowe informacje na temat swojej kontuzji przekazała później w rozmowie z tvpsport.pl. I potwierdziła, ze wypada z gry na osiem, dziewięć miesięcy.

Nie ma co tego ukrywać – i tak to wyjdzie w praniu. Nie będę na boisku przez długi czas, zakładam, że do grudnia, stycznia. To poważna kontuzja. Muszę mieć czas na rehabilitację

Jak się okazuje, Gryka zerwała więzadło krzyżowe przednie w kolanie, w tym samym, w którym przed laty zdiagnozowano identyczny uraz. "Kolano posłużyło mi siedem lat. Mam nadzieję, że po nadchodzącej operacji posłuży mi już do końca życia, i że nie będę musiała wchodzić po raz trzeci do tej samej rzeki" - podkreśliła.

Siatkarka przyznała też, że kontuzja w kontekście zbliżającego się sezonu reprezentacyjnego to dla niej ogromny cios. Rozmawiała bowiem z Lavarinim i jeszcze przed odniesieniem urazu zgłaszała mu gotowość do przyjazdu na zgrupowanie. Ba, zadeklarowała też, że jeśli będzie otrzymywała powołania, do końca kariery będzie chciała występować w biało-czerwonych barwach.

"Reprezentacja to dla mnie coś niesamowitego. Sezony klubowe też są fajne, ale kadra to w ogóle inny wszechświat - ja tym oddycham i żyję. Fakt, że nie będę mogła się jej poświęcić w wakacje powoduje, że aż mnie skręca. To ogromny żal - tak duży, że czasami zdarza mi się przez to popłakać i pytać, dlaczego to musiało się wydarzyć" - wyznała.

Aleksandra Gryka

Aleksandra Gryka (nr 1) sięgnęła z reprezentacją Polski po brązowy medal ostatniej edycji Ligi Narodów

Aleksandra Gryka w barwach reprezentacji Polski

