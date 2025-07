Show reprezentacji Polski, dwa razy 25:10. To "wjazd" na mistrzostwa świata

Czołowe polskie siatkarki znajdują się w tym momencie na kontynencie Azjatyckim, gdzie trwa jeden z turniejów Ligi Narodów. "Biało-Czerwone" rozpoczęły go zresztą bardzo dobrze, bo od triumfu 3:1 nad Koreą Południową. W międzyczasie odbywają się mistrzostwa Europy do lat 16. A w nich nasze rodaczki z przytupem zakończyły fazę grupową. Podopieczne Macieja Dobrowolskiego zdemolowały Ukrainki, zapewniając sobie awans do półfinału. Dzięki dobrym wynikom mają także już pewną kwalifikację na globalny czempionat.