Sensacyjny początek w mistrzostwach świata U-19. Polskie siatkarki musiały zareagować

Polskie siatkarki kończą pierwszą część mistrzostw świata do lat 19 bez porażki. W ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Hiszpanii "Biało-Czerwone" miały co prawda problem i sensacyjnie przegrały pierwszego seta, a i potem niespodziewanie dopuściły rywalki do tie-breaka, ale skończyło się wygraną 3:2. Rozgrywki grupy C w Osijeku w Chorwacji Polska kończy więc na pierwszym miejscu i może już czekać na rywala w 1/8 finału mistrzostw świata.