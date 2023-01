Selekcjoner polskiej kadry obejmie nową drużynę? Rozmowy już się zaczęły

Stefano Lavarini może po raz kolejny opuścić Włochy. Jak informują tureckie media, selekcjoner kobiecej reprezentacji Polski jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia posady w Fenerbahce Stambuł. Ma tam zastąpić Zorana Terzicia. Serb po latach pracy w Turcji szykuje się bowiem do wyjazdu do Rosji.