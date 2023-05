Selekcjoner kadry odkrył karty. Potężne osłabienie polskich siatkarek

Wołosz to nie tylko jedna z największych gwiazd polskiej kadry, ale i najbardziej cenionych rozgrywających na świecie. Święci triumfy w Prosecco Doc Imoco Conegliano, z którym w ostatnim sezonie zdobyła między innymi klubowe mistrzostwo świata i piąte z rzędu mistrzostwo Włoch .

Rozgrywająca przeszła za to rezonans ręki. Wyniki najpewniej nie napawają optymizmem, skoro Lavarini zdecydował, że Wołosz do Turcji nie poleci. Polski Związek Piłki Siatkowej w oficjalnym komunikacie poinformował, że siatkarka “ potrzebuje czasu na rekonwalescencję po wyczerpującym sezonie ligowym oraz indywidualnego systemu treningowego".

Jedna debiutantka i trzy kandydatki do zastąpienia Zuzanny Góreckiej

Niedyspozycja Wołosz to kolejny zdrowotny problem w polskiej kadrze. Poważne urazy wyeliminowały z całego sezonu reprezentacyjnego Zuzannę Górecką i Klaudię Alagierską-Szczepaniak. Zgrupowanie przez kłopoty ze zdrowiem opuściła też wracająca do kadry Malwina Smarzek, która nie wystąpi w tej edycji Ligi Narodów. Być może będzie do dyspozycji Lavariniego na mistrzostwa Europy.