Rywalki zagrały dla Polek! "Biało-Czerwone" najlepsze w zasadniczej fazie LN

Chinki zagrały dla Polek. Nasze siatkarki pierwsze w tabeli

Po tym zwycięstwie nasze siatkarki wskoczyły na fotel lidera Ligi Narodów, ale by go utrzymać do końca potrzebowały przegranej USA w starciu z Chinami. Ten mecz obfitował w gigantyczne emocje, ale ostatecznie zakończył się pomyślnie dla "Biało-Czerwonych".