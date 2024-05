Rywalki odegrały się polskim siatkarkom. Nie pomógł nawet powrót gwiazdy

Po kapitalnym poprzednim sezonie polskie siatkarki przystępują do nowego z zupełnie innej pozycji. Nie tylko Ligę Narodów mogą potraktować jako przygotowanie do startu w igrzyskach olimpijskich, ale też niektórzy eksperci widzą dla nich szansę na olimpijski medal. Na razie, po drugim meczu z Holandią, selekcjonerowi może zapalić się jednak delikatna lampka ostrzegawcza - przeciwko mocniejszemu składowi rywalek jego drużyna miała problemy.

W porównaniu do pierwszego meczu trener Stefano Lavarini wybrał do meczowej czternastki trzy nowe zawodniczki. Żadna z nich nie znalazła jednak miejsca w pierwszej szóstce. W niej zmiana była tylko jedna - Kamilę Witkowską zastąpiła Klaudia Alagierska. W pierwszym secie Polki odskoczyły na dwa punkty przy zagrywkach Martyny Łukasik, prowadziły 8:6. Chwilę później to one traciły dwa "oczka" do rywalek i trener poprosił o pierwszą przerwę.