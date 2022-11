Reprezentantka Polski wznawia karierę. Zagra w czołowym klubie

Mędrzyk zawiesiła karierę latem ubiegłego roku. Wcześniej miała nieco problemów ze zdrowiem, ale to nie one przesądziły o jej decyzji. Siatkarka w czasie przerwy od gry urodziła dziecko .

Teraz ma jednak wrócić na boisko. Podpisała umowę z Chemikiem, w którym występowała już w latach 2017-2021. Jak przekonuje, ma nadzieję, że do końca roku będzie w stanie wspomóc koleżanki na parkiecie .

- Od jakiegoś czasu pracuję w siłowni, niedawno rozpoczęłam treningi z piłkami. Powrót do formy zajmie trochę czasu. Bardzo chciałabym wrócić do końca roku, ale trudno jest przewidzieć, jak zareaguję na większe obciążenia, jak będę się czuć po tak długiej przerwie. Trenuję, przygotowuję się, a o powrocie do gry zadecydujemy ze sztabem szkoleniowym i medycznym - zaznacza w wypowiedzi dla oficjalnej strony internetowej klubu.