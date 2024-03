Katarzyna Wenerska została podstawową rozgrywającą reprezentacji Polski na ubiegłoroczną Ligę Narodów. Zastąpiła w roli "jedynki" kontuzjowaną Joannę Wołosz . Kadra z Wenerską na rozegraniu spisywała się znakomicie, zdobyła historyczny brąz Ligi Narodów . Później do gry wróciła jednak Wołosz i to ona była podstawową zawodniczką na mistrzostwach Europy, a także na początku kwalifikacji olimpijskich w Łodzi.

W czasie tego ostatniego turnieju trener Stefano Lavarini zaczął jednak nieco rotować rozgrywającymi. Do gry w większym wymiarze wróciła Wenerska. I to właśnie po jednym z meczów w Łodzi siatkarka stała się ofiarą dużego hejtu.

"Chyba najgorzej było po meczu z Tajlandią, gdzie ludzie pisali, że np. dziękują mi w cudzysłowie za to, że przeze mnie nie pojedziemy na igrzyska, bo zepsułam zagrywkę w dość ważnym momencie tie-breaka . Jak się później okazało, nie mieli racji. To było bardzo dołujące. Za chwilę miałyśmy bardzo ważne trzy mecze, które musiałyśmy wygrać. Gdy dostajesz takie wiadomości możesz mieć chwilę zwątpienia w swoje umiejętności" - opowiedziała Wenerska w rozmowie z oficjalną stroną klubu PGE Rysice Rzeszów, w którym występuje na co dzień.

Katarzyna Wenerska musiała radzić sobie z obraźliwymi komentarzami. "Od razu je usuwam"

Wenerska przyznała też, że z hejtem spotkała się już wcześniej, po przejściu do klubu z Rzeszowa w 2021 roku. Wówczas musiała mierzyć się z wiadomościami, w których była określana jako zbyt słaba na to, by grać w tym klubie. Dziś jednak siatkarka podkreśla, że podchodzi do takich wiadomości w nieco inny sposób niż dawniej. "Jeśli jakieś komentarze są obraźliwe, to od razu je usuwam i nie próbuję wchodzić w rozmowę z takimi ludźmi" - zaznaczyła.