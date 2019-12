Ci, którzy spodziewali się, że polecą głowy po buncie siatkarek przeciw selekcjonerowi reprezentacji Polski muszą czuć się zawiedzeni. Trener Jacek Nawrocki podał dziś szeroki skład na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, który odbędzie się w styczniu w holenderskim Apeldoorn. W kadrze są niemal wszystkie zawodniczki, które tak udanie zaprezentowały się w poprzednim sezonie. Wygląda więc na to, że konflikt został zażegnany. Niespodzianką jest nieobecność Martyny Grajber i Pauliny Maj-Erwardt.

Siatkarskie środowisko z niecierpliwością czekało na ogłoszenie składu przez Nawrockiego. Pytanie numer jeden brzmiało: czy wszystkie najlepsze zawodniczki zgodzą się na występy w drużynie narodowej? Większość buntowniczek jest w składzie ogłoszonym przez Nawrockiego. Wygląda na to, że seria spotkań Nawrockiego z kadrowiczkami występującymi we włoskiej Serie A oraz w naszej Lidze Siatkówki Kobiet, przyniosło skutek.

Afera w polskiej reprezentacji wybuchła na początku listopada. Aż 13 zawodniczek podpisało się pod oświadczeniem, w którym informowały o złej współpracy z Nawrockim. Kadrowiczki zarzuciły selekcjonerowi m.in. błędy w prowadzeniu zespołu czy też brak konstruktywnych wskazówek. Wskazywały również na niewłaściwy język trenera w stosunku do podopiecznych oraz na sprawy pozasportowe. Jeden z członków sztabu szkoleniowego miał mieć bliskie relacje z jedną z zawodniczek. Siatkarki domagały się zmiany selekcjonera. Mimo to siatkarska centrala przedłużyła z Nawrockim kontrakt do 2022 roku.

W porównaniu ze składem, który zajął czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, nie ma Martyny Grajber, Pauliny Maj-Erwardt i Katarzyny Zaroślińskiej-Król i to należy uznać za niespodziankę. Pierwsze dwie były podstawowymi zawodniczkami.



Pierwsza część zgrupowania rozpocznie się 19 grudnia w Spale, gdzie będzie trenować 14-16 zawodniczek, ale bez tych występujących w lidze włoskiej. Druga część zgrupowania, już z udziałem siatkarek z Serie A, rozpocznie się 28 grudnia i potrwa do 5 stycznia, z krótką przerwą noworoczną. Tuż przed wylotem do Holandii, który nastąpi 5 stycznia poznamy "14", która zagra w Apeldoorn.

W Apeldoorn "Biało-Czerwone" staną przed trudnym zadaniem, żeby zdobyć bilety do Tokio. Polki w grupie zmierzą się z gospodyniami, Bułgarią i Azerbejdżanem. W drugiej grupie rywalizować będą Turcja, Belgia, Niemcy i Chorwacja. Na igrzyska pojedzie tylko triumfator turnieju.

Szeroki skład na kwalifikacje olimpijskie:

rozgrywające: Alicja Grabka, Marlena Kowalewska, Julia Nowicka, Zofia Szczotkiewicz, Joanna Wołosz,

przyjmujące: Oliwia Bałuk, Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Natalia Mędrzyk, Magdalena Stysiak, Julia Twardowska, Aleksandra Wójcik,

atakujące: Martyna Łukasik, Aleksandra Rasińska, Malwina Smarzek-Godek,

środkowe: Klaudia Alagierska, Weronika Centka, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Małgorzata Jasek, Agnieszka Kąkolewska, Anna Stencel,

libero: Monika Jagła, Anna Korabiec, Maria Stenzel.