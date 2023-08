Reprezentacja Polski pod wielką presją. Padła mocna deklaracja, Polka ogłasza

We wtorek ja i Mali zgodziliśmy się, że wyjazd na turniej po zaledwie dwóch dniach na przystosowanie się do pozycji, na której Mali nie jest przyzwyczajona grać, nie jest wystarczającym czasem dla obojga z nas do zbudowania przekonania co do możliwości rywalizacji w ważnym turnieju, a raczej do zaadaptowania się na ostatnią chwilę na tej pozycji

~ przekazał selekcjoner reprezentacji Polski