Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) opublikowała najnowszy ranking siatkarek z uwzględnieniem wyników w zakończonych w niedzielę mistrzostw Europy. Polki utrzymały ósme miejsce, a to oznacza, że zagrają w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020.

W Ankarze tytuł mistrzowski po raz drugi z rzędu zdobyły Serbki, które po pasjonującym finale pokonały Turczynki 3:2. "Biało-Czerwone" przegrały mecz o brązowy medal z Włoszkami 0:3.



Ranking ma duże znaczenie zwłaszcza dla tych drużyn, które nie zdołały jeszcze wywalczyć kwalifikacji olimpijskiej. Pewne występu w Tokio w 2020 roki są trzy europejskie zespoły: Serbia, Włochy i Rosja. Do obsadzenia pozostało jeszcze tylko jedno miejsce, o które powalczy siedem najwyżej sklasyfikowanych ekip z rankingu CEV plus organizator. Gospodarza styczniowego turnieju kwalifikacyjnego oraz ostateczną listę uczestników CEV poda w późniejszym terminie.



Dla nas najważniejsze jest to, że "Biało-Czerwone" na pewno otrzymają jeszcze jedną szansę, żeby zdobyć przepustkę do Tokio. Dzięki dobremu występowi w zakończonych w niedzielę ME podopieczne Jacka Nawrockiego utrzymały ósme miejsce w rankingu CEV. O bilet na IO'2020 będzie jednak niezwykle trudno. Rywalkami Polek będą Holenderki, wicemistrzynie Europy Turczynki, z którym nasz zespół przegrał półfinał (1:3), Niemki, Bułgarki, Belgijki, Chorwatki i prawdopodobnie Azerki. Awans wywalczy tylko zwycięzca turnieju.



Polska była gospodarzem interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego. We Wrocławiu "Biało-Czerwone" musiały uznać wyższość Serbek.



Znamy już siedmiu uczestników IO w Tokio. Są to - zwycięzcy turniejów interkontynentalnych: Brazylia, Chiny, Rosja, USA, Serbia, Włochy oraz gospodarz Japonia.



Czołówka rankingu siatkarek CEV (stan na 9.09.2019):

1. (1.) Serbia 298 pkt

2. (3.) Włochy 286

3. (2.) Holandia 282

4. (5.) Turcja 278

5. (3.) Rosja 266

6. (6.) Niemcy 252

7. (8.) Bułgaria 242

8. (8.) Polska 240

9. (7.) Belgia 232

10. (11.) Chorwacja 214

11. (13.) Azerbejdżan 212

12. (15.) Ukraina 202

13. (10.) Czechy 196

14. (13.) Węgry 188

14. (12.) Białoruś 188