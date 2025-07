Przełomowa decyzja ws. Wilfredo Leona. Nikola Grbić ugiął się pierwszy raz

Polscy siatkarze rozpoczęli trzeci tydzień Ligi Narodów od trudnego meczu z reprezentacją Iranu. Potrzebowali pięciu setów, by uporać się z niewygodnym rywalem. Ostatecznie rozbili przeciwników w tie-breaku , w czym duży udział miał Wilfredo Leon . To właśnie urodzony na Kubie przyjmujący posłał serię zagrywek, która ostatecznie rozbiła Irańczyków .

"Czy bez moich zagrywek mecz wyglądałby inaczej? Nie, ale wynik byłby wtedy bardzo blisko. Iran to nie jest zespół, który nie potrafi grać. A my mamy kilku zawodników, którzy muszą wrócić do swojej najwyższej formy" - przyznaje siatkarz reprezentacji Polski.