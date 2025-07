Potyczka z siatkarkami z Ameryki Południowej okazała się zdecydowanie trudniejsza. "Biało-Czerwone" nie sprostały faworytkom i przegrały 1:3. - Uczymy się regularności, bez niej nie jesteśmy w stanie wygrać takiego spotkania. W niektórych sytuacjach wracaliśmy do meczu. Na początku nie potrafiliśmy tego zrobić, w końcówce popełniliśmy kilka błędów. Szwankowało przyjęcie, dobrze spisywał się atak. Nigdy grając przeciwko Brazylii nie mieliśmy przyjęcia na poziomie 71 procent, jak to było w ostatnim secie. To się nam bardzo rzadko zdarza. Musimy odnaleźć sposób, by grać równo, to bardzo ważne" - skomentował na gorąco włoski opiekun kadry w rozmowie z Volleyball World.