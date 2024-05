Przebojem weszła do kadry siatkarek. Teraz najdłużej rozdaje autografy

Już w pierwszym meczu reprezentacji Polski w tym sezonie siatkarscy kibice obejrzeli pięć setów z tie-breakiem na deser. Tym razem nie był to jednak wynik zaciętego meczu, a umowy między trenerami Polski i Holandii - Stefano Lavarinim i Felixem Koslowskim . Efektem było okazałe zwycięstwo 5:0 , po którym siatkarki długo rozdawały autografy i pozowały do zdjęć z kibicami.

"To jedyne mecze, które w tym sezonie reprezentacyjnym zagramy w Polsce. Dlatego dużo radości, dla mnie podwójna, bo to mój klub w Bielsku-Białej, to tutaj rozegrałyśmy świetny sezon . Można zobaczyć znajome twarze, kibice Bielska czekali na takie duże wydarzenie" - podkreśla Pacak. W piątek obie drużyny zagrają w Bielsku-Białej po raz drugi.

Joanna Pacak przebojem weszła do reprezentacji Polski. "Chcę to jak najbardziej wykorzystać"

Pacak w reprezentacji zadebiutowała dopiero w poprzednim sezonie, w wieku 26 lat. Mimo to przebojem weszła do składu drużyny. Choć zazwyczaj była rezerwową, często pomagała w ważnych momentach, na przykład ćwierćfinale Ligi Narodów z Niemcami . Była z kadrą na wszystkich najważniejszych turniejach poprzedniego sezonu.

"Zawsze była motywacja, aby znaleźć się w szeregach kadry. I zawsze ciężko pracuję na swoją pozycję. I wiem, że to musiał być proces, że znalazłam się w tym miejscu, w którym jestem teraz. Chcę to jak najbardziej wykorzystać. Na ile się to uda i na ile dostanę szansę - zobaczymy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy" - zaznacza środkowa.