Problemy Lavariniego. Kolejna gwiazda wypada, cios tuż przed Ligą Narodów

Nie tylko Nikola Grbić mierzył się w ostatnim czasie z problemami dotyczącymi szerokiej kadry reprezentacji na nadchodzący sezon. Przypomnijmy, że w narodowych barwach nie pojawi się choćby Norbert Huber, który zrezygnował tuż przed oficjalną konferencją selekcjonera. O dłuższy odpoczynek poprosił ponadto Bartosz Kurek. W przypadku pań poruszenie wywołała natomiast Agnieszka Korneluk. Doświadczona środkowa zakończyła karierę.

"Musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach" - komentował Włoch na oficjalnej stronie krajowej federacji.

Malwina Smarzek zabraknie na zgrupowaniu kadry. Pojawił się komunikat PZPS

I niestety kilka tygodni później ponieważ pojawiły się kolejne problemy. Dotyczą one jednej z gwiazd "Biało-Czerwonych". Przykrym komunikatem w mediach społecznościowych podzielił się PZPS. "Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów" - czytamy na platformie X.

Rozwiń

Dalsza część krótkiego oświadczenia nie wyklucza jednak pozytywnego zwrotu akcji. "Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - oznajmiono. Kibicom pozostaje więc trzymać kciuki za 29-latkę. Na razie koleżanki z kadry muszą sobie poradzić bez utytułowanej atakującej. Pierwszy cel? Kolejne miejsce na podium w Lidze Narodów. Potem czas na mistrzostwa Europy.

Malwina Smarzek Marcin Golba AFP

Malwina Smarzek w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski! Ceremonia dekoracji po finale PlusLigi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport