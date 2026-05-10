Problemy Lavariniego. Kolejna gwiazda wypada, cios tuż przed Ligą Narodów

Wojciech Kulak

Aluron CMC Warta Zawiercie została dziś po raz pierwszy w historii siatkarskim mistrzem kraju. Koniec rozgrywek ligowych oznacza, że już niebawem do gry powróci męska oraz kobieca reprezentacja. Spory problem pojawił się w drugiej z nich. Niepokojący komunikat opublikowała krajowa federacja. Gwiazda Stefano Lavariniego nie stawi się na najbliższym zgrupowaniu. To kolejne głośne nazwisko, ponieważ już wcześniej karierę zakończyła Agnieszka Korneluk.

Nie tylko Nikola Grbić mierzył się w ostatnim czasie z problemami dotyczącymi szerokiej kadry reprezentacji na nadchodzący sezon. Przypomnijmy, że w narodowych barwach nie pojawi się choćby Norbert Huber, który zrezygnował tuż przed oficjalną konferencją selekcjonera. O dłuższy odpoczynek poprosił ponadto Bartosz Kurek. W przypadku pań poruszenie wywołała natomiast Agnieszka Korneluk. Doświadczona środkowa zakończyła karierę.

"Musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach" - komentował Włoch na oficjalnej stronie krajowej federacji.

I niestety kilka tygodni później ponieważ pojawiły się kolejne problemy. Dotyczą one jednej z gwiazd "Biało-Czerwonych". Przykrym komunikatem w mediach społecznościowych podzielił się PZPS. "Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów" - czytamy na platformie X.

Dalsza część krótkiego oświadczenia nie wyklucza jednak pozytywnego zwrotu akcji. "Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - oznajmiono. Kibicom pozostaje więc trzymać kciuki za 29-latkę. Na razie koleżanki z kadry muszą sobie poradzić bez utytułowanej atakującej. Pierwszy cel? Kolejne miejsce na podium w Lidze Narodów. Potem czas na mistrzostwa Europy.

