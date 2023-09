Prezes PZPS zabrał głos po awansie na igrzyska. Opowiedział o premiach

- To siódme spotkanie w ciągu dziewięciu dni. Trudno oczekiwać, że nagle forma będzie równa przez cały mecz. Było widać falowanie, było widać walkę. Najważniejsze jest to, że dziewczyny przegrywając, trzema, czterema punktami nie traciły głowy i walczyły. Przyznam się szczerze, że tak grających dziewczyn, z takim zaangażowaniem, sercem, nie widziałem chyba od meczu o brązowy medal Ligi Narodów. To coś wspaniałego - wychwalał zawodniczki Sebastian Świderski.