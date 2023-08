Po przerwie spowodowanej kontuzją w reprezentacji ponownie zagra Joanna Wołosz . Podstawowa rozgrywająca polskiego zespołu ma za sobą przymusową przerwę spowodowaną urazem kości trójgraniastej . Pod nieobecność Wołosz jej rolę w meczach Ligi Narodów przejęła Katarzyna Wenerska, a numerem dwa na tej pozycji była Julia Nowicka. W szerokim składzie (liczącym łącznie siedemnaście siatkarek) drużyny Stefano Lavariniego na towarzyskie mecze z Turcją znalazły się wszystkie trzy rozgrywające, ale po powrocie Wołosz można spodziewać się, że w oficjalnych meczach właśnie ona wróci do wyjściowej szóstki, a rola jej zmienniczki przypadnie Wenerskiej.

Dłużej niż Wołosz nie było w kadrze Malwiny Smarzek. Atakująca opowiedziała wiosną o swoich zmaganiach z depresją , przyznała też wówczas, że nie weźmie udziału w meczach Ligi Narodów, w której faktycznie nie zagrała w tym sezonie ani razu. Teraz przed Smarzek jest jednak powrót do kadry - sparingowe spotkania mogą dać odpowiedź na pytanie, czy niedawna liderka zespołu będzie realnym wzmocnieniem przed mistrzostwami Europy .

Lista powrotów do kadry jest zresztą dłuższa. Oprócz Wołosz i Smarzek do zespołu wracają także środkowe Aleksandra Gryka i Kamila Witkowska. Dla Stefano Lavariniego to doskonała wiadomość, gdyż trener nareszcie będzie miał większe pole manewru.