Stefano Lavarini na turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu, podobnie jak na mistrzostwa Europy czy Ligę Narodów, powołał dwie atakujące. Włoski szkoleniowiec postawił na Monikę Gałkowską i Magdalenę Stysiak , przy czym oczywiste stało się, że miejsce w podstawowym składzie ma druga z wymienionych, która stanowi o sile polskiej drużyny i jest jedną z jej liderek.

Stysiak odwdzięczyła się Włochowi świetną grą i miała duży wkład w sukces, jaki "Biało-Czerwone" odniosły w Łodzi, gdzie nasze reprezentantki wywalczyły awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. 22-latka, która od nowego sezonu ligowego będzie występowała w Fenerbahce Stambuł, zakończyła turniej z 156 punktami na koncie , zajmując pierwsze miejsce w tym zestawieniu. 133 punkty wywalczyła z ataku, 21 po bloku, a do tego dorobku dołożyła dwa asy serwisowe.

Magdalena Stysiak podporą reprezentacji Polski. Niesamowita statystyka

O tym, jak ważna jest Stysiak w układance Lavariniego świadczy statystyka przytoczona w serwisie X (dawny Twitter) przez Jakuba Balcerzaka, doskonale orientującego się w tematyce siatkarskiej. Jak zauważył, 22-latka wystąpiła we wszystkich meczach oraz setach zakończonego właśnie sezonu reprezentacyjnego polskiej kadry. Zawodniczka Fenerbahce Stambuł zdobyła w tym czasie 590 punktów, notując 47 proc. skuteczności w ataku.

I chociaż kapitalna postawa Stysiak może cieszyć, to kibice nie kryją też zaniepokojenia. Jak zauważyli, 22-latka była mocno eksploatowana w bieżącym sezonie, co rodzi ryzyko kontuzji. "Niesamowicie zajechana, oby to się nie skończyło tragicznie" - stwierdził jeden z komentujących post Balcerzaka. "Jest wspaniała. Ale z drugiej strony nie możemy budować tylko na niej" - stwierdził ktoś inny. "Oby szybko znalazło się jakieś konkretne zastępstwo, bo przy tych parametrach nie będzie niestety grała wiecznie" - czytamy w kolejnym komentarzu.