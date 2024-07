Na Igrzyskach Olimpijskich w siatkówce rywalizują absolutnie najlepsze zespoły, jednak Polki miały to szczęście, że trafiły do teoretycznie łatwiejszej grupy. Oprócz Japonek i Brazylijek w Paryżu miały zmierzyć się z Kenijkami - zespołem zdecydowanie najsłabszym w stawce. Zmagania w stolicy Francji rozpoczęły od pojedynku z ekipą z Azji.

Pierwszy sprawdzian na igrzyskach w Paryżu zdany. Polki wygrały z Japonkami

Znane z poświęcenia i znakomitej gry w defensywie Japonki lepiej weszły w spotkanie i triumfowały w pierwszym secie 25:20. W pamięci kibiców odżyły przykre wspomnienia z rozgrywek Ligi Narodów w 2021 i 2022 roku, kiedy to dwukrotne mistrzynie olimpijskie górowały nad Polkami. Stefano Lavarini uderzył jednak ręką w stół i pobudził Biało-Czerwone do walki.

W kolejnych setach Polki spisywały się już dużo lepiej. Po wygranej 25:22 doprowadziły do wyrównania w setach, a niecałe pół godziny później prowadziły już 2-1. W czwartej partii walka była zdecydowanie najbardziej zacięta - Japonki miały na rękach dwie piłki setowe, ale Polki przetrwały trudny moment i ostatecznie to one triumfowały 28:26. Tym samym dopisały do swojego konta 3 punkty.