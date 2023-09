Poruszające wyznanie Joanny Wołosz. Nie milkną echa. "Zabieranie prawa do bycia człowiekiem"

Psycholog sportu po wyznaniu Wołosz: Każdy człowiek ma prawo wymagać szacunku

- Takie opinie są bardzo szkodliwe. To zabieranie prawa do bycia człowiekiem, do przeżywania pewnych emocji. To jest nawet trochę toksyczne. To nie jest w porządku. Mamy teraz zebrać wszystkie zawody, w których zarabia się dużo i powiedzieć "oni to nie mają problemów, bo mają pieniądze"? Zapominamy o tym, że jeżeli sportowcy mają wysokie wynagrodzenie, to po prostu sobie na to zapracowali - wyjaśnia Cieślak.