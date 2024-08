Popis polskich siatkarek. Kolejne rywalki rozgromione w mistrzostwach Europy

Wyśmienicie układają się dla kobiecej reprezentacji Polski mistrzostwa Europy do lat 20, które od kilku dni odbywają się w Bułgarii oraz Irlandii. W czwartym spotkaniu „Biało-Czerwone” nie dały żadnych szans Czeszkom i są na dobrej drodze, by bez większych problemów awansować do półfinału imprezy. Podopieczne Miłosza Majki w piątkowe popołudnie nie straciły choćby jednego seta.