Polskie siatkarki zmierzą się z potęgą. Lavarini musi podjąć decyzję

Poprzedni sezon reprezentacja Polski siatkarek zakończyła na wysoko przegranym z Włochami ćwierćfinale mistrzostw świata. Wcześniej wywalczyła trzeci z rzędu brązowy medal Ligi Narodów, ale na najważniejszej imprezie znów do strefy medalowej czegoś zabrakło.

W tym sezonie drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego przejdzie kolejne zmiany. Już przed rokiem nie było w niej poprzedniej kapitan, czyli rozgrywającej Joanny Wołosz. Teraz karierę kończy jej następczyni w tej roli, środkowa Agnieszka Korneluk. Na nową kapitan Lavarini wyznaczył libero Aleksandrę Szczygłowską.

Kluczowy sprawdzian dla kadry Stefano Lavariniego. Nowe otwarcie na dwóch pozycjach

Siatkarka, która właśnie ogłosiła swoje odejście z DevelopResu Rzeszów, jest oczywiście na liście 16 zawodniczek, które Lavarini wybrał na pierwszy turniej w tym sezonie - towarzyskie granie w Genui. Akurat na libero żadnych zmian w porównaniu do poprzedniego sezonu nie ma. Stabilnie jest na pozycji przyjmujących, gdzie do czwórki uczestniczek ubiegłorocznych MŚ Lavarini dobrał wracającą do kadry Monikę Lampkowską - znaną wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Fedusio. Na rozegraniu do Katarzyny Wenerskiej dołączyła Alicja Grabka, która już przed rokiem wypadła z kadry dopiero po finałach Ligi Narodów.

Zmiany dotknęły jednak środek siatki i - przynajmniej na początku sezonu - reprezentacyjny atak. Na środku nie ma Korneluk i kontuzjowanej Aleksandry Gryki, więc obok Magdaleny Jurczyk trener ma do dyspozycji wracającą Annę Obiałą i trzy debiutantki. Pod nieobecność Magdaleny Stysiak, którą wstrzymują rodzinne uroczystości, Lavarini zabrał też do Włoch dwie debiutujące atakujące.

- Będzie sprawdzenie kilku nowych twarzy, które nie mają doświadczenia na poziomie międzynarodowym i reprezentacyjnym. Ale w tym samym czasie musimy się przygotować do Ligi Narodów. Będzie dla nas ważna przede wszystkim ze względu na ranking. Czy będziemy ogrywać podstawowy skład, czy damy szansę wszystkim? Jeszcze nie możemy powiedzieć. Na pewno chcemy w mniejszym czy większym wymiarze zobaczyć wszystkie siatkarki - opisuje Nicola Vettori, asystent Lavariniego.

Mocne rywalki reprezentacji Polski. I wielka szansa dla debiutantek

Sztab szkoleniowy kadry wyłonił skład na turniej w Genui po kilkunastu dniach treningów w Wałczu. Można zakładać, że to właśnie z tej grupy wyłoni drużynę na pierwszy turniej Ligi Narodów, który rozpocznie się już 3 czerwca w Chinach.

- Niewiele pracowaliśmy, bo tylko dwa i pół tygodnia. Jedna grupa ma za sobą tylko tydzień treningów. Mieliśmy okazję zobaczyć kilka nowych twarzy, zintegrować je z naszym systemem grania. Niektóre zawodniczki miały ponad miesiąc przerwy, musiały od zera przygotować się do sezonu - przyznaje Vettori.

A sprawdzian będzie poważny. Polki będą miały okazję pokazać się na tle znakomitych rywalek: mistrzyń Europy z Turcji, mistrzyń świata i igrzysk olimpijskich z Włoch oraz wicemistrzyń Europy z Serbii. Inna sprawa, że u przeciwniczek "Biało-Czerwonych" nie zobaczymy największych gwiazd, takich jak Melissa Vargas, Pala Egonu czy Tijana Bosković.

- Turczynki są tu bez kluczowych zawodniczek. Przyjechały jednak inne, równie dobre, będą pewnie miały okazję się przetestować, porotować składem. Myślę, że to będzie wyrównane widowisko. I dobrze sparować z takim przeciwnikiem. Czuję, że jest szansa na debiut, że jest miejsce, by wejść do seniorskiej reprezentacji - mówi 20-letnia Maja Koput, jedna z nowych siatkarek na pozycji środkowej.

Turniej rusza dziś, potrwa do niedzieli. Wszystkie mecze reprezentacji Polski na antenach Polsat Sport.

Terminarz turnieju towarzyskiego siatkarek w Genui

Piątek, 22 maja, godz. 17:00: Polska - Turcja

Piątek, 22 maja, godz. 21:00: Włochy - Serbia

Sobota, 23 maja, godz. 17:00: Polska - Serbia

Sobota, 23 maja, godz. 21:00: Włochy - Turcja

Niedziela, 24 maja: godz. 17:00: Serbia - Turcja

Niedziela, 24 maja, godz. 21:00: Włochy - Polska

Monika Lampkowska: Cieszę się, że znów mogę być z reprezentacją Polski Polsat Sport