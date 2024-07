Polskie siatkarki w zachwycających kreacjach na otwarciu igrzysk. Trudno oderwać wzrok

Polskie siatkarki są już gotowe na ceremonię otwarcia. Pokazały się już w swoich niesamowitych strojach, które z pewnością mogą zachwycić. Wszystkie koleżanki swoim aparatem uchwyciła Magdalena Jurczyk i wrzuciła zdjęcie do mediów społecznościowych. Jeśli wszystkie polskie zawodniczki będą tak wyglądać, to na pewno będzie się czym zachwycać. Gorzej może to wyglądać tylko pod foliowymi płaszczami przeciwdeszczowymi.