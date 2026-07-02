Polskie siatkarki w czołówce mistrzostw Europy. Kolejny popis, rywalki bezradne

Od zwycięstwa 3-1 nad Łotyszkami reprezentantki Polski rozpoczęły zmagania na mistrzostwach Europy U-18 w siatkówce kobiet. Przed dwoma laty Biało-Czerwone dotarły do półfinału, w którym uległy Belgijkom. Z tegoroczną imprezą wiązano również spore nadzieje - liczono przynajmniej na wyrównanie tamtego osiągnięcia.

Łotyszki zostały rozbite w setach kolejno do 11, 14 i 15. Tylko w drugiej partii zdołały nawiązać rywalizację z Polkami i zwyciężyć w niej 25:23. Liczono, że równie pewne, jeśli nie w trzech setach zwycięstwo Biało-Czerwone odniosą w czwartek nad Hiszpankami.

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Pewna wygrana, a potem problemy. Drugi set dla Hiszpanek

Podopieczne Joanny Staniuchy-Szczurek zaczęły znakomicie - szybko wypracowały sobie przewagę nad rywalkami i triumfowały w 1. secie 25:20. Problemy pojawiły się niestety w drugiej partii. To Hiszpani niemal od samego początku odskoczyły na kilka punktów. Zaczeły od 5:0 i już do końca seta nie roztrwoniły przewagi. Skończyło się na 25:15 i zrobiło się 1-1.

Także w trzecim secie Polki musiały gonić wynik, ale tym razem z powodzeniem. Z 10:12 zrobiło się w stosunkowo krótki czasue 16:14. Biało-Czerwone jednak w wielu akcjach były spóźnione w defensywie, a niektóre ataki były budowane bez tempa, przez co kończyły się przebiciami na drugą stronę.

Rywalki na szczęście także zaczynały się gubić, w związku z czym set skończył się wynikiem 25:20 na naszą korzyść. Jeszcze większą różnicą zakończyła się kolejna partia.

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Od stanu 14:14 Polki zdobyły pięć punktów z rzędu. Wynik 19:14 pozwalał już ze względnym spokojem dograć spotkanie do końca i sięgnąć znów po pełną pulę. Zwycięstwo 3:1 nad Hiszpankami pozwoliło Biało-Czerwonym wskoczyć na 1. miejsce w tabeli grupy 1. Dopiero później swoje mecze rozegrają jednak Włoszki i Turczynki, które również miały po pierwszej kolejce po 3 pkt.

Reprezentantki Polski w siatkówce U-18 CEV.eu materiały prasowe





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