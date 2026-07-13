Damian Gołąb, Interia Sport: Polskie siatkarki nie wystąpią w turnieju finałowym Ligi Narodów. Z jednej strony w kadrze były problemy zdrowotne, to też pierwszy sezon bez Agnieszki Korneluk. Ale z drugiej strony jednak trzy ostatnie edycje Ligi Narodów Polska kończyła na podium. Czy ten wynik należy więc traktować jako rozczarowanie?

Joanna Kaczor-Bednarska, była reprezentantka Polski, ekspert Polsatu Sport: Długo o tym myślałam i mam wrażenie, że nasze oczekiwania są bardzo wysokie właśnie z racji tych medali. Natomiast patrząc na to, jak prezentowały się dziewczyny, to oczywiście z jednej strony jest niedosyt, że nie ma ćwierćfinału, a z drugiej strony widać, że zrobiły wszystko, żeby ten awans był. Pech chce, że w tym roku Chinki nie zajęły któregoś z wyższych miejsc i zajęły nam to ostatnie, ósme, które teoretycznie powinno dać awans do turnieju finałowego w Makau. Zabrakło nam po prostu szczęścia. Po drodze była końcówka spotkania z Kanadą, może brak koncentracji, ale też to, jak układał się ostatni mecz z Japonkami.

Gdzie szukać przyczyn tego, że Polki skończyły poza finałami Ligi Narodów? W tym ostatnim turnieju z najmocniejszymi rywalkami, czy jednak w punktach pogubionych wcześniej, na przykład z Kanadą?

- Cały czas jesteśmy w emocjach związanych z meczem z Japonią. Trener Lavarini, cały sztab i wszystkie dziewczyny będą mieć czas, by spokojnie pooglądać te końcówki. Skupiłabym się przede wszystkim na tym, że widać postęp w tym, jak pracuje nasza drużyna. Przed tym sezonem mówiliśmy, że będziemy mieć straszną lukę na pozycji środkowej. Okazało się, że tutaj wchodzi młoda Maja Koput i naprawdę oczarowuje cały świat. Pojawiły się kontuzje Martyny Czyrniańskiej i Martyny Łukasik, były poszukiwania kolejnej podstawowej dwójki do przyjęcia.

Wykreowały się dwie dziewczyny - kapitalna postawa Moniki Lampkowskiej, dobre mecze Julity Piaseckiej. Ale też mam wrażenie, że brak Polski w finałowej ósemce jest konsekwencją tego, że na razie nie mamy jeszcze tyle doświadczenia na poziomie międzynarodowym, co pozostałe zespoły. W wielu meczach było tak, że jedna zawodniczka ciągnęła nasz zespół, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, i czasem ktoś jej pomagał. A jak widzimy na przekroju wielu zespołów, to jest cały czas troszeczkę za mało.

Polska środkowa objawieniem Ligi Narodów. Znak zapytania na przyjęciu

Wspomniana przez ciebie Maja Koput została objawieniem, jedną z najlepiej blokujących zawodniczek całych rozgrywek. Ją na pewno można zaliczyć do wygranych tej Ligi Narodów. Ale co z rywalizacją o drugie miejsce na środku siatki?

- Myślę, że to nie będzie rywalizacja, tylko trener Lavarini będzie zestawiał skład w zależności od tego, z kim będziemy grać. I to też jest fajne, bo okazuje się, że mamy kilka zawodniczek na bardzo podobnym poziomie.

Wydaje się, że Maja Koput jest teraz "jedynką" i do niej kogoś się dobiera. To wysoka, młoda zawodniczka, która przede wszystkim nie "pęka" mentalnie. A patrząc na jej wiek, moglibyśmy się spodziewać, że będą się zdarzały jakieś siatkarskie głupotki.

Tego nie ma i za to możemy być jej bardzo wdzięczni - pokazuje już boiskową dojrzałość. A z drugiej strony cieszy mnie, że wróciła do swojej dobrej dyspozycji Magdalena Jurczyk. Widzieliśmy ją i w bloku, i w ataku. Wiadomo, że po całym roku bez gry zajmuje chwilę, by znów poczuć się dobrze. Ale myśląc już o mistrzostwach Europy, jestem całkiem spokojna o pozycję środkowych. Byle tylko dopisało nam zdrowie.

Zastanawiam się z kolei, jak będzie wyglądało przyjęcie. Na ile poważne są kontuzje Martyny Czyrniańskiej i Martyny Łukasik - czy będą mogły dołączyć już zaraz do zespołu i przygotować się do mistrzostw Europy, czy też tego czasu będzie im potrzeba więcej. Ok, mamy Julitę Piasecką, Monikę Lampkowską i Paulinę Damaske, ale w zasadzie tej czwartej nam trochę brakuje. A tak naprawdę to Damaske, Piasecka i Lampkowska powinny rywalizować o dwa pozostałe miejsca.

Kiedy przed sezonem klasyfikowaliśmy przyjmujące, mogło się wydawać, że jest wręcz pięć kandydatek na cztery miejsca. A tutaj pojawia się problem. Myślisz, że Lavarini mocno liczy na Czyrniańską i Łukasik w kontekście podstawowego składu na mistrzostwa Europy? W ostatnich sezonach wydawało się, że zwłaszcza Czyrniańska może stać się jedną z liderek zespołu. Ale cały czas coś jej w tym przeszkadza.

- Od dłuższego czasu podkreślamy w naszych komentarzach z Markiem Magierą, że Martyna Czyrniańska miała być "jedynką", podstawową zawodniczką, która nie tylko atakuje, ale potrafi przyjąć piłkę. A tu okazuje się, że ofensywną przyjmującą w tej sytuacji stała się Julita Piasecka. Miała akurat genialną tę kampanię Ligi Narodów, bardzo fajnie, że się odbudowała. Mam wrażenie, że to tylko podgrzeje rywalizację. I ktokolwiek nie pojedzie na mistrzostwa Europy, będzie mi go bardzo szkoda. Myślę, że do tej rywalizacji chciałaby się też włączyć Julia Orzoł, która dotąd nie miała zbyt wiele okazji do grania. Na dziś nie jestem w stanie powiedzieć, jaka czwórka pojedzie na mistrzostwa Europy. To zdeterminuje też pewnie zdrowie dziewcząt.

Mówisz o tym, co dobrego wykreowało się w reprezentacji w trakcie tej Ligi Narodów, ale jednak awansu nie ma. Gdzie, poza wspomnianym przez ciebie brakiem doświadczenia, widzisz największe bolączki polskiej drużyny? Mi rzucały się w oczy wahania formy w trakcie meczów, co ciągnęło się od pierwszego do ostatniego spotkania rundy zasadniczej. Mecz z Japonią był tego idealnym przykładem.

- Nie jesteśmy jedynym zespołem z wahaniami formy. Nie ma się też co temu dziwić, bo sporo drużyn przyjeżdżało na Ligę Narodów zaraz po rozgrywkach w klubach, jeszcze się dokładnie nie znając. Tak samo zresztą było z polskim zespołem. Warto dodać, że szukaliśmy optymalnej szóstki - wydaje się, że w tym ostatnim turnieju się wykreowała. Zmieniała się jedna, może dwie pozycje.

To falowanie to jest właśnie siatkówka. Największą siłę ma ten zespół, który jest w stanie jak najszybciej opanować te wzloty i upadki w czasie spotkań. Taki, który nie będzie tracić w jednym ustawieniu więcej niż dwa, trzy punkty. Nam takie przestoje czasami się zdarzały, czasami brakowało nam mocnej siły ognia, szczególnie w zagrywce, by pogonić przeciwnika. Nie wiem, czy te wzloty i upadki są naszym największym mankamentem podczas tegorocznej Ligi Narodów. Cieszę się, że dziewczyny zdobyły dużo doświadczenia w kontekście mistrzostw Europy.

Nie powiedziałabym wcale, że to jakaś wielka tragedia, że nie pojedziemy na turniej finałowy. Na pewno to wynik słabszy niż w latach poprzednich, ale patrząc na te przemiany, które się dokonują, nie jest to rzecz, która musiała nas mocno zaskoczyć.

Przed Ligą Narodów zastanawiałam się, czy uda nam się wywieźć po dwa zwycięstwa z każdego z trzech turniejów. A udało nam się wygrać siedem razy. Przewidywaliśmy zresztą, że bilans siedmiu wygranych i pięciu porażek wystarczy do gry w turnieju finałowym. To dopiero drugi sezon w historii Ligi Narodów, w którym taki bilans nie daje awansu. Mamy więc w tym wszystkim trochę pecha. Obserwując zespół, było widać, jak z meczu na mecz rośnie. A sam trener Lavarini mówił o tym, że jedziemy na ostatni turniej do Japonii mierzyć się z przeciwnikami, którzy są od nas co najmniej o klasę lepsi.

Była siatkarka spokojna o kadrę Lavariniego. "Przyszłość przed tymi dziewczynami"

Vital Heynen, obecnie pracujący z męską reprezentacją Chin, przekonywał mnie w Gliwicach, że rywalizacja w Lidze Narodów dwa lata po igrzyskach jest znacznie trudniejsza niż w roku poolimpijskim. U kobiet jest tak samo?

- Zawsze tak jest. Sezon poolimpijski to czas na przegrupowanie, część zawodników decyduje się na zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Akurat w polskiej drużynie kolejne zmiany pojawiły się jednak w drugim sezonie, w poprzednim była jeszcze Agnieszka Korneluk.

- Myślę, że trzeba optymistycznie spoglądać w przyszłość, na to, co czeka polską reprezentację. Patrzmy, jak prezentujemy się w meczach z topowymi zespołami. Na przykład reprezentacja Włoch też próbuje rotować, szukać nowych zawodniczek, które w przyszłości zastąpią topowe nazwiska. Cieszę z tego kolejnego kroku, który wykonały Polki. Mnie przekonuje to, co widzę na boisku. Wynik oczywiście zawsze jest decydujący i często mówimy, że lepiej wygrywać w brzydkim stylu niż przegrywać w ładnym. Ale mi podoba się to, co widzę na boisku - duży progres i przyszłość przed tymi dziewczynami.

Można więc powiedzieć, że jesteś po jasnej stronie księżyca. I nie uważasz, że przed mistrzostwami Europy kadrze będzie brakować przetarcia z mocnymi rywalami, jakim byłby turniej finałowy Ligi Narodów?

- Mieliśmy to w Japonii, gdzie rywalizowaliśmy z naprawdę topowymi zespołami. Teraz będzie jeszcze turniej towarzyski w Koszalinie, gdzie zagramy m.in. z Włoszkami. Jestem bardzo spokojna. Patrząc na to, jak trener Lavarini dotąd prowadził nasz zespół, wszystko zawsze się zgadzało. Czasami w czasie rozmów dziewczyny mówiły mi, że na treningach wyglądało to słabo, ale dziwnym trafem w meczach grały naprawdę dobrze. Widać, że mikrocykle są przygotowywane z głową, by trafiać z formą na duże wydarzenia.

Dodałabym jeszcze jedną rzecz. Z reguły jest tak, że gdy są sukcesy, pojawia się hurraoptymizm itd. A musimy pamiętać, że to takie porażki, jak z Japonią, uczą najwięcej. Mam nadzieję, że dziewczyny wyciągną z niej dużą lekcję.

Rozmawiał Damian Gołąb

Maja Koput volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini AA/ABACA East News

Aleksandra Szczygłowska, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska volleyballworld.com materiały prasowe





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