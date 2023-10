Polskie siatkarki "przyłapane" po ligowym meczu. Taki gest, i to przy Stefano Lavarinim

Polskie siatkarki po krótkim odpoczynku wróciły do swoich klubów i rozpoczęły zmagania ligowe. Niektóre z nich dołączyły do nowych drużyn, a na transfer zdecydowały się m.in. Magdalena Stysiak i Martyna Czyrniańska. Podopieczne Stefano Lavariniego miały okazję zagrać przeciwko sobie już w drugiej kolejce spotkań ligi tureckiej, a po meczu z udziałem ich drużyn doszło do sympatycznej sceny z udziałem zawodniczek.