Polskie siatkarki postawiły się mistrzyniom świata. Podniosły się po 0:6

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polskie siatkarki kończą pierwszy turniej w sezonie porażką, ale po zaciętym meczu. Włoszki ogrywały je w ubiegłym roku w półfinale Ligi Narodów i w ćwierćfinale mistrzostw świata, a teraz okazały się lepsze w towarzyskim spotkaniu w Genui. Gra polskiej drużyny falowała, ale "Biało-Czerwone" zdołały doprowadzić do tie-breaka i trener Stefano Lavarini ma mnóstwo materiału do analizy. Już za 10 dni jego siatkarki rozpoczynają grę w Lidze Narodów.

Polskie siatkarki w czerwonych strojach przy siatce, naprzeciwko zawodniczki Włoch w niebieskich uniformach.
Polskie siatkarki rozegrały pięć setów z WłoszkamiVolleyballWorldmateriały prasowe

Turniej w Genui miał być najważniejszym sprawdzianem polskich siatkarek przed Ligą Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczęły go od porażki 2:3 z Turcją, ale już w sobotę w świetnym stylu ograły 3:0 Serbki. Niedzielny, ostatni mecz miał być jednak największym wyzwaniem - po drugiej stronie były mistrzynie świata i złote medalistki igrzysk olimpijskich, czyli Włoszki.

Co prawda gospodynie grały w Genui bez kilku gwiazd, ale i tak wygrały dwa pierwsze mecze. Lavarini po sprawdzeniu 16 siatkarek w dwóch pierwszych spotkaniach, tym razem posłał w bój chyba najmocniejszy skład - z Julią Szczurowską na prawym skrzydle, najbardziej doświadczonymi środkowymi czy nową kapitan Aleksandrą Szczygłowską na libero.

Zobacz również:

Natalia Kecher (w kółeczku, pierwsza z prawej) zaliczyła udany debiut w kadrze Stefano Lavariniego
Reprezentacja siatkarek

Ból głowy Lavariniego, odpowiedź nadeszła we Włoszech. Głośno o 22-latce

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Polskie siatkarki przegrały końcówkę, potem reakcja trenera Włoszek. "Massacrando"

I początek spotkania był dla Polek dobry, objęła prowadzenie 4:2. Co prawda Włoszki szybko odwróciły wynik, ale potem znów serią punktów popisały się "Biało-Czerwone". Przewagę powiększyły jeszcze zagrywki rozgrywającej Katarzyny Wenerskiej, wygrywały więc już 14:10.

Długo w ofensywie polską drużynę prowadziła skuteczna Martyna Łukasik. Włoszki zaczęły jednak odrabiać straty. Lavarini poprosił o przerwę jeszcze przy wyniku 21:20, ale potem jego drużyna przegrała końcówkę. Mistrzynie świata zablokowały w ataku Magdaleny Jurczyk oraz Szczurowskiej i wygrały 26:24.

Aż osiem punktów w pierwszym secie zdobyła Ekaterina Antropova. 23-letnia siatkarka do tej pory grała jako atakująca. Tam Włosi mają jednak znakomitą Paolę Egonu, więc trener Julio Velasco chce zrobić z Antropovej przyjmującą.

W drugim secie Polki poradziły z nią jednak sobie lepiej, bo skończyła cztery z 11 ataków. Szybko objęły trzypunktowe prowadzenie po udanej akcji Martyny Czyrniańskiej. "Biało-Czerwone" poprawiły zagrywkę, a ich przewaga systematycznie rosła. Przy stanie 16:10 dla Polski Velasco wykorzystał drugą przerwę. "Massacrando" - takim słowem powitał swoje siatkarki.

Polki grały pewnie, Wenerska sporo piłek kierowała do środkowych - Jurczyk i Anny Obiały. "Biało-Czerwone" wygrały seta wysoko, 25:18.

Zobacz również:

Kamil Semeniuk (z prawej) dołączy do kolegów z reprezentacji dopiero w połowie czerwca
Reprezentacja siatkarzy

Siatkarze świętowali złoto, a prezes wypalił. Kadrowicz Grbicia odsłania kulisy

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Siatkówka. Stefano Lavarini zmienił atakującą, drużyna wytrzymała końcówkę

Przed trzecią partią Lavarini wymienił atakującą, Szczurowską zmieniła Oliwia Sieradzka. Ale set rozpoczął się dla polskiej drużyny fatalnie - przegrała aż sześć pierwszych akcji. Niemoc przełamał dopiero atak ze środka Jurczyk. I to był sygnał do odrabiania strat. Polki zrobiły to błyskawicznie, doprowadzając do remisu 8:8 po asie serwisowym Sieradzkiej.

Świetna seria Polek trwała, po kilku minutach prowadziły już 14:10. Tyle że w tym secie obie drużyny grały falami i po błędzie Czyrniańskiej Włoszki doprowadziły do remisu 15:15. A ostatnia fala to właśnie mistrzynie świata wyniosła wyżej - wygrały 25:22, a Polki popełniły aż cztery błędy w ataku.

Drużyna Lavariniego dobrze rozpoczęły jednak czwartą partię, stabilizując swoją grę. Przed połową seta prowadziły już 11:7. Kiedy Włoszki nieco zmniejszyły straty, Polki znów poprawiły wynik na 16:13 po świetnej zagrywce Sieradzkiej.

Przed końcówką mistrzynie olimpijskie doprowadziły do remisu. Tyle że to Polki lepiej wytrzymały ostatnie akcje. Dalila Marchesini zaatakowała w aut, asem serwisowym popisała się Czyrniańska. "Biało-Czerwone" wygrały 25:22 i doprowadziły do tie-breaka.

Zobacz również:

W meczu z Bułgarią Bartłomiej Lemański (z lewej) i Adrian Markiewicz ustanowili rekord kadry w XXI wieku
Reprezentacja siatkarzy

Siatkarze Grbicia pobili rekord. W tym wieku tego jeszcze nie było

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Tie-break w meczu Polska - Włochy. Seria porażek z wielkimi rywalkami trwa

W piątym secie trwała walka punkt za punkt. Po asie serwisowym Obiały Polki objęły prowadzenie 7:6. Tyle że Włoszki wygrały trzy kolejne akcje i Lavarini musiał przerwać grę. Szansę dostała Natalia Kecher, która zadebiutowała w kadrze dzień wcześniej, ale seta nie odmieniła. W ważnych momentach mistrzyń świata nie zawiodła Antropova, Włochy wygrały 15:11, a cały mecz 3:2.

Po turnieju w Genui reprezentacja wraca do Polski. Wkrótce Lavarini będzie musiał wskazać skład na pierwszy turniej Ligi Narodów. "Biało-Czerwone" rozpoczną go już 3 czerwca w Chinach.

Grbić ocenia polskich siatkarzy. Najbardziej zaskoczył go debiutant

Towarzyskie (K)
Pre Season
24.05.2026
21:00
Zakończony
Wszystko o meczu
Siatkarki polskiej reprezentacji w biało-czerwonych strojach celebrują punkt podczas meczu, przybijając sobie piątki na boisku sportowym.
Monika Lampkowska (nr 10) w reprezentacji PolskiAndrzej IwańczukReporter
Siatkarka w stroju meczowym trzyma piłkę i rozmawia z trenerem drużyny narodowej, oboje skupieni na strategii gry; w tle widoczne osoby związane z zespołem.
Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Siatkarka w białej koszulce z numerem 12 i czerwonych spodenkach, stojąca na boisku z uniesionymi rękami, otoczona przez inne zawodniczki w trakcie meczu na hali sportowej.
Aleksandra SzczygłowskaLUKASZ KALINOWSKIEast News


Martyna Łukasik: Fajnie wraca się do reprezentacji Polski. Można zatęsknić za dziewczynamiPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja