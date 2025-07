Polskie siatkarki podniosły się po nokaucie. Świetny początek mistrzostw Europy U-16

Polskie siatkarki do lat 16 rozpoczynają mistrzostwa Europy od spektakularnego triumfu. W pierwszym secie inauguracyjnego spotkania z Francją przegrały aż 15:25, by wygrać trzy kolejne partie i cieszyć się ze zwycięstwa w całym meczu 3:1. To jednak dopiero pierwszy krok. Teraz przed nastoletnimi siatkarkami seria wymagających meczów w Tiranie, gdzie rywalizują w fazie grupowej mistrzostw Europy.