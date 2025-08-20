Polskie siatkarki nie mogły już milczeć. Napisały list, wielka afera przed Lavarinim

Jacek Nawrocki należy do grona czołowych polskich szkoleniowców. Z dobrym skutkiem prowadził on choćby Skrę Bełchatów. Z ekipą z województwa śląskiego sięgnął po trzy medale Ligi Mistrzów. W sezonie 2011/12 był nawet blisko historycznego triumfu, lecz skończyło się na przegranym finale. 60-latek, poza mężczyznami, współpracował również z kobietami. Wreszcie z jego usług skorzystał PZPS. W 2015 roku dzisiejszy jubilat objął stanowisko selekcjonera kadry pań.

"Biało-Czerwone" pod batutą bohatera tego tekstu przeżywały zarówno wzloty, jak i upadki. Poziom gry wydawał się wzrastać wraz z każdą kolejną międzynarodową kampanią. Wszystko jednak zaczęło się sypać cztery lata po tym, gdy Jacek Nawrocki przyjął prestiżową nominację. Zawodniczki poszły z trenerem na otwartą wojnę, publikując w internecie otwarty apel skierowany do selekcjonera. A w nim padło mnóstwo gorzkich słów.

Gwiazdy kadry postawiły aż dziewięć zarzutów. "Zespół w trakcie zgrupowań, jak i poprzednich sezonów kadrowych, próbował rozmawiać z Trenerem Nawrockim na temat bieżących problemów, jednak każda rozmowa spotykała się z negatywnym odbiorem i bagatelizowaniem. Większość zawodniczek w ciągu 5 miesięcznego sezonu kadrowego nie doczekała się nawet jednej rozmowy indywidualnej" - brzmiał pierwszy z nich. "Bagatelizowanie stanu zdrowia zawodniczek oraz okazywanie niezadowolenia w przypadku kontuzji. Często przekładanie wyniku ponad zdrowie zawodniczek" - mogliśmy przeczytać dalej.

Na tym się nie skończyło. Swoje trzy grosze postanowiła dorzucić Joanna Wołosz. Rozgrywająca w pewnym momencie po prostu zrezygnowała z występów w kadrze i nie wystąpiła na mistrzostwach Europy 2021. "Wkurzyłem się na tę sytuację. Jest mi trudno się z nią pogodzić, bo Asia gwarantowała wzmocnienie polskiej reprezentacji, ale szanuję jej decyzję. Nigdy nie należałem do trenerów, którzy zmuszali zawodników czy zawodniczki do gry w klubie czy w reprezentacji" - przyznał opiekun drużyny, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

To zresztą nie był koniec. Podczas kontynentalnego czempionatu przykład z Roberta Lewandowskiego wzięła Malwina Smarzek. Atakująca dostała pytanie o przyszłość Jacka Nawrockiego w reprezentacji. Odpowiedź poprzedziło wymowne kilka sekund ciszy. "Myślę, że są tutaj ludzie decyzyjni i kompetentni, którzy to ocenią. Myślę, że cokolwiek byśmy nie powiedziały to nic tutaj nie zmieni" - przyznała następnie.

Siatkarki chciały nowego selekcjonera. I się doczekały, związek wreszcie ugiął się pod presją

Żal do działaczy nie wziął się znikąd. Ci zamierzali dalej stawiać na 60-latka. W końcu zostali jednak postawieni pod ścianą i w 2022 roku pojawił się komunikat kończący współpracę. "Chciałbym podziękować wszystkim siatkarkom oraz członkom sztabu, z którymi pracowałem w reprezentacji. Przez lata była to prawdziwa przyjemność. Przepraszam również za wszystkie trudne momenty. Dziękuję wspaniałym kibicom, przy których dużym udziale dwa lata temu znaleźliśmy się wśród czterech najlepszych drużyn kontynentu, oraz wszystkim osobom wspierającym nasz zespół - w tym sponsorom" - przyznał trener w oświadczeniu.

I nie został na lodzie, bo wciąż odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. Sześćdziesiąte urodziny spędza w dobrym humorze, ponieważ niedawno wraz z siatkarzami do lat 19 sięgnął po srebrny medal mistrzostw świata. Sukces ten pokazał, że dzisiejszy jubilat wciąż należy do trenerskiej czołówki w kraju nad Wisłą. "Nawrocki stworzył potwora" - pisał niedawno specjalistyczny portal "siatka.org". Patrząc na końcowy wynik, trudno nie przyznać dziennikarzom racji.

Zawodniczki natomiast odżyły po przyjściu Stefano Lavariniego i kto wie czy niebawem nie staną na podium globalnego czempionatu. Finalnie decyzja PZPS wyszła więc chyba wszystkim na dobre.

Polsat Sport Polsat Sport

Joanna Wołosz (w środku) była rozgrywającą i kapitan reprezentacji Polski LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Siatkarki reprezentacji Polski, od lewej Kamila Witkowska, Natalia Mędrzyk i Joanna Wołosz volleyballworld.com materiały prasowe

Jacek Nawrocki Zbigniew Czyż INTERIA.PL