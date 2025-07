Polskie siatkarki nie do zatrzymania, Lavarini może podziwiać. Awans już pewny

W najlepsze trwa 32. edycja popularnej imprezy, Uniwersjady. Wśród dyscyplin, które znalazły się w programie nie zabrakło miejsca dla siatkówki. W turniejach kobiet i mężczyzn udział bierze reprezentacja Polski. Jako pierwsze do gry przystąpiły panie, które "na dzień dobry" w środę pewnie pokonały Hiszpanię 3:0 . W drugim meczu "polskiej" grupy Brazylia zdominowała Indie i również wygrała 3:0.

W swoim drugim meczu grupowym zawodniczki Macieja Biernata rywalizowały z właśnie Hinduskami. Szkoleniowiec naszej kadry postawił w tym spotkaniu na zmienniczki . W ten sposób w kwadracie dla rezerwowych znalazły się m.in. kapitanka drużyny, Karolina Drużkowska czy Weronika Gierszewska. Swoją szansę na pokazanie się dostały za to Karolina Staniszewska czy Barbara Latos .

Rywalizacja od razu rozpoczęła się korzystnie dla Polek, gdyż wypracowały one sobie aż sześciopunktową przewagę, dzięki czemu wygrywały 11:5. Z czasem rozkręcały się coraz bardziej, odskakując rywalkom i zbliżając się do wygranej pierwszego seta. Przewagi tej nie oddały do końca seta, wygrywając partię aż 25:15.